Topení se nacházelo v oranžérii. „Byla vytápěna soustavou kanálků vedených pod podlahou, a to už v poslední čtvrtině 19. století,“ řekl archeolog Josef Jan Kovář z Archaia Brno.

Teplý vzduch byl rozváděn kameninovým a litinovým potrubím. Archeologové navíc našli i torza obou topenišť. Oranžérii nechala vybudovat v letech 1875 až 1876 kněžna Eleni Ypsitanti.

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Viděl ho i Churchill

„V této podobě ji viděl už i přítel posledního šlechtického majitele hradu, slavný britský politik Winston Churchill, který hrad Veveří opakovaně navštívil před 1. světovou válkou i francouzský prezident Patrice de MacMahon, který na Veveří pobýval v roce 1879,“ pokračoval Kovář.

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Archeologové našli na hradě Veveří podzemní výtapění z konce 19. století (červenec 2026).
Zdroj: Archaia Brno


Podlahové vytápení vynalezl už římský stavitel Sergius Orata v 1. století před naším letopočtem. „Na území České republiky použili tento systém Římané pod Pavlovskými vrchy ve 2. století našeho letopočtu,“ upřesnil Kovář. Po rozvrácení Římské říše ale tato technologie na mnoho staletí zanikla a patentovali ji až v roce 1907 v Anglii.

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Hrad Veveří je jedním z nejrozsáhlejších hradů České republiky. Nachází se 12 kilometrů od Brna v blízkosti Brněnské přehrady. Hrad byl podle pověsti založen roku 1059 moravským přemyslovským knížetem Konrádem I. Brněnským.

V době obléhání Brna Švédy v roce 1645 stejně jako město náporu odolat. Od roku 2023 je národní kulturní památkou a je přístupný veřejnosti. Pravidelně se zde konají slavnosti uzeného.

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Archeologové z Archaia Brno a Národního památkového ústavu při průzkumu hradu Veveří.
Archeologové z Archaia Brno a Národního památkového ústavu při průzkumu hradu Veveří.
Autor: Josef Jan Kovář