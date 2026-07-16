Než odešel do Artisu Brno, vyrůstal na malé vesnici, kde ho všichni znali. O to víc byla pro místní jeho ztráta víc bolestná. Rozloučit se přišli snad všichni a také jeho kamarádi spoluhráči.

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Rhodos
„Vyrůstali společně se svým bratrem Mildou, který mu byl nejen bratrem, ale i nejlepším kamarádem. Miloval Pavlínku. Přestože byli oba mladí, plánovali už společnou budoucnost,“ zaznělo na obřadu.

Mnozí přitom neskrývali slzy. Ty umocnily i písně: Primetime od Majka Spirita, ĽItaliono od Toto Cotugno či We Are the Champions od Queen. Když pak odjížděla rakev, vzdali jí všichni hold a na místě zůstávali ještě dlouho poté.

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David Jeřábek odjel na počátku července do Řecka na dovolenou, kde si chtěl ještě před obědem zlepšit fyzičku během. Bohužel ho ale při tom trefil Řek (61) v pick-upu. Ani rychlý převoz do nemocnice už Davidovi nepomohl.

Heršpice se přitom už loni na jaře vzpamatovaly z podobné tragédie. Tehdy Patrik K. (20) srazil ve vysoké rychlosti v autě u Hodějic mladého fotbalistu Heršpic (†14) na kole. Chlapec na místě zemřel. Řidič dostal 3 roky vězení a 7 let zákaz řízení.

VIDEO: Brankář Martin Šustr (†31) zemřel při autonehodě. Chytal za Brno či Olomouc.

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Brankář Martin Šustr (†31) zemřel při autonehodě. Chytal za Brno či Olomouc
Zdroj: iSport.tv

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David Jeřábek se svou přítelkyní, miss Pavlínou Ellou Pavlíčkovou.
David Jeřábek se svou přítelkyní, miss Pavlínou Ellou Pavlíčkovou.
Autor: Instagram