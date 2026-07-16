Než odešel do Artisu Brno, vyrůstal na malé vesnici, kde ho všichni znali. O to víc byla pro místní jeho ztráta víc bolestná. Rozloučit se přišli snad všichni a také jeho kamarádi spoluhráči.
Mnozí přitom neskrývali slzy. Ty umocnily i písně: Primetime od Majka Spirita, ĽItaliono od Toto Cotugno či We Are the Champions od Queen. Když pak odjížděla rakev, vzdali jí všichni hold a na místě zůstávali ještě dlouho poté.
Heršpice se přitom už loni na jaře vzpamatovaly z podobné tragédie. Tehdy Patrik K. (20) srazil ve vysoké rychlosti v autě u Hodějic mladého fotbalistu Heršpic (†14) na kole. Chlapec na místě zemřel. Řidič dostal 3 roky vězení a 7 let zákaz řízení.
VIDEO: Brankář Martin Šustr (†31) zemřel při autonehodě. Chytal za Brno či Olomouc.