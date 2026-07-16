Oči k pláči zůstaly například majitelům ovocnářství Buzrla. „Po mnoha letech jsme měli odjet na krátkou dovolenou,“ napsali na sociálních sítích. Záplava krup v řádcích i v ochranných sítích hovoří za vše. „Strašné. Potřebujete pomoc?,“ reagují lidé v příspěvcích.
„Deset minut a je po vinohradu,“ vzkázali majitelé vinařství Kachyňa. Záběry z poničeného vinohradu nasbíraly sedm tisíc sdílení a tisícovku reakcí.
„Zachraňte co se dá, neházejte flintu do žita,“ napsal jeden ze sledujících. Kroupy neušetřily ani rodinné vinařství Košut a Glosovi.
Kroupy „vyřešily" sklizeň
„Tak dlouho čekáme na vodu, až voda přišla. Bohužel kroupy vyřešily téměř celou úrodu v trati Nad zahrady, kde máme polovinu plochy našich vinic. Následující dny budou náročné, abychom ošetřili a uchránili zbytek hroznů,“ popsalo zkázu Vinařství Mikulica z Velkých Pavlovic.
„Středeční supercela kolem Velkých Bílovic v podstatě zničila ovocnařství. Zjara mrazy a teď toto. Zkusíme pomoci," reagoval poslanec Miroslav Janulík.
Starosta Velkých Pavlovic Petr Hasil potvrdil, že v několika lokalitách katastru obce došlo k poškození plodin včetně vinohradů. „Všem zasaženým pěstitelům a vinařům přeji, aby byly konečné škody co možná nejmenší," vzkázal starosta s tím, že také městečko sčítá škody a probíhá úklid.
Supercela kopírovala tornádo
„Pokud mám správné informace, voda z kanálů ven tekla i v ulici Za Dvorem. Dále je urvaná střecha na nemovitosti v ulici Nádražní. Čerpání vody probíhalo v ulici Zahradní a Kpt. Jaroše. Registrujeme i propadlý odpad v ulici Růžová, jde o poruchu na betonové kanalizační šachtě. Došlo k odplavení zeminy a následnému propadu," shrnul Hasil.
Nejvýrazněji byla supercelou vzniklou na Brněnsku zasažena podobná oblast, jako při tornádu v roce 2021. „Nejvíce škod jsme zaznamenali hlavně v obci Prušánky a Moravská Nová Ves. Ve druhé jmenované se právě tornádo v roce 2021 vyskytlo. Nutno zdůraznit, že shoda míst je v tomto případě čistě náhodná. Středeční situace byla naprosto rozdílná od té v roce 2021, už na první pohled i proto, že supercela do oblasti postupovala od severozápadu, ne od jihozápadu jako v roce 2021," uvedl ve svém shrnutí události Český hydrometeorologický ústav.
Kroupy hnal vítr
Tyto obce a patrně i předchozí po trase Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Moravský Žižkov byly podle ČHMÚ zasaženy tzv. downbursty. Výraznými propady studeného vzduchu v sestupném proudu bouřky, které když narazí na zemský povrch, velmi rychle se paprskovitě „rozlijí" do stran.
„Na zemi pak tento jev pozorujeme jako velmi intenzivní vítr. Zejména v Prušánkách byla řada škod i na střechách domů včetně zcela shozených střech. Downburst provázely na řadě míst i menší kroupy, které ale byly hnány větrem a působily tak o to více škod," vysvětlil ČHMÚ.