Oči k pláči zůstaly například majitelům ovocnářství Buzrla. „Po mnoha letech jsme měli odjet na krátkou dovolenou,“ napsali na sociálních sítích. Záplava krup v řádcích i v ochranných sítích hovoří za vše. „Strašné. Potřebujete pomoc?,“ reagují lidé v příspěvcích.

„Deset minut a je po vinohradu,“ vzkázali majitelé vinařství Kachyňa. Záběry z poničeného vinohradu nasbíraly sedm tisíc sdílení a tisícovku reakcí.

„Zachraňte co se dá, neházejte flintu do žita,“ napsal jeden ze sledujících. Kroupy neušetřily ani rodinné vinařství Košut a Glosovi.

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Kroupy vyřešily" sklizeň

„Tak dlouho čekáme na vodu, až voda přišla. Bohužel kroupy vyřešily téměř celou úrodu v trati Nad zahrady, kde máme polovinu plochy našich vinic. Následující dny budou náročné, abychom ošetřili a uchránili zbytek hroznů,“ popsalo zkázu Vinařství Mikulica z Velkých Pavlovic.

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Zdroj: fb vinařství a HZS JMK

„Středeční supercela kolem Velkých Bílovic v podstatě zničila ovocnařství. Zjara mrazy a teď toto. Zkusíme pomoci," reagoval poslanec Miroslav Janulík.

Starosta Velkých Pavlovic Petr Hasil potvrdil, že v několika lokalitách katastru obce došlo k poškození plodin včetně vinohradů. „Všem zasaženým pěstitelům a vinařům přeji, aby byly konečné škody co možná nejmenší," vzkázal starosta s tím, že také městečko sčítá škody a probíhá úklid.

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3D radarový model supercely, která řádila na jižní Moravě.

Supercela kopírovala tornádo

„Pokud mám správné informace, voda z kanálů ven tekla i v ulici Za Dvorem. Dále je urvaná střecha na nemovitosti v ulici Nádražní. Čerpání vody probíhalo v ulici Zahradní a Kpt. Jaroše. Registrujeme i propadlý odpad v ulici Růžová, jde o poruchu na betonové kanalizační šachtě. Došlo k odplavení zeminy a následnému propadu," shrnul Hasil.

Nejvýrazněji byla supercelou vzniklou na Brněnsku zasažena podobná oblast, jako při tornádu v roce 2021. „Nejvíce škod jsme zaznamenali hlavně v obci Prušánky a Moravská Nová Ves. Ve druhé jmenované se právě tornádo v roce 2021 vyskytlo. Nutno zdůraznit, že shoda míst je v tomto případě čistě náhodná. Středeční situace byla naprosto rozdílná od té v roce 2021, už na první pohled i proto, že supercela do oblasti postupovala od severozápadu, ne od jihozápadu jako v roce 2021," uvedl ve svém shrnutí události Český hydrometeorologický ústav.

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Kroupy hnal vítr

Tyto obce a patrně i předchozí po trase Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Moravský Žižkov byly podle ČHMÚ zasaženy tzv. downbursty. Výraznými propady studeného vzduchu v sestupném proudu bouřky, které když narazí na zemský povrch, velmi rychle se paprskovitě rozlijí" do stran.

„Na zemi pak tento jev pozorujeme jako velmi intenzivní vítr. Zejména v Prušánkách byla řada škod i na střechách domů včetně zcela shozených střech. Downburst provázely na řadě míst i menší kroupy, které ale byly hnány větrem a působily tak o to více škod," vysvětlil ČHMÚ.

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Supercela, která zasáhla 15. července vpodvečer jih Moravy, zničila úrodu vinařům i ovocnářům. Hasiči vyjížděli ke zničeným střechám a popadaným stromům.
Supercela, která zasáhla 15. července vpodvečer jih Moravy, zničila úrodu vinařům i ovocnářům. Hasiči vyjížděli ke zničeným střechám a popadaným stromům.
Autor: fb