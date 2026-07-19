Jen vyjmenovat množství změn je složité, je jich opravdu hodně. Na náměstí jsou nové chodníky, cyklostezka, spousta nových stromů, laviček, pítko, mlžítko, vodní plocha s vodotrysky, zastíněné prostory na sezení… a třeba také pódium pro pořádání nejrůznějších akcí, které dokáže zářit různými barvami.
Rozpálené židle
Návštěvníci oceňují také to, že mohou na náměstí bezplatně využívat wi-fi či si přímo na lavičce dobít mobil. „Revitalizace náměstí je jedním z největších projektů, které naše město v posledních letech realizovalo. Děkuji všem občanům za trpělivost, kterou během dlouhého stavebního období projevovali,“ poděkoval starosta Petr Kolář (52, TOP09).
Renovace se opravu povedla, až na jednu věc, kterou všichni opomíjejí, a je na náměstí naprosto nevyužita. Jde o kovové otáčecí židle u kulturního domu. V létě jsou rozpálené tak, že by se na nich daly smažit vejce. V zimě naopak lidem hrozí, že by jim ke kovu přimrzla zadnice. Radnice proto řeší, jak je smysluplně nahradit za něco jiného.