Jen vyjmenovat množství změn je složité, je jich opravdu hodně. Na náměstí jsou nové chodníky, cyklostezka, spousta nových stromů, laviček, pítko, mlžítko, vodní plocha s vodotrysky, zastíněné prostory na sezení… a třeba také pódium pro pořádání nejrůznějších akcí, které dokáže zářit různými barvami.

Největší turistický přístav v Česku se rozšířil: Ve Veselí může kotvit dalších 30 lodí

Přístav ve Veselí nad Moravou má nově 30 nových stání pro lodě. Postupně jeho kapacita vzroste až na 81 plavidel.

Rozpálené židle

Návštěvníci oceňují také to, že mohou na náměstí bezplatně využívat wi-fi či si přímo na lavičce dobít mobil. „Revitalizace náměstí je jedním z největších projektů, které naše město v posledních letech realizovalo. Děkuji všem občanům za trpělivost, kterou během dlouhého stavebního období projevovali,“ poděkoval starosta Petr Kolář (52, TOP09).

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Veselí nad Moravou dokončuje po 15 letech revitalizaci náměstí (červenec 2026).
Zdroj: Hynek Zdeněk

Renovace se opravu povedla, až na jednu věc, kterou všichni opomíjejí, a je na náměstí naprosto nevyužita. Jde o kovové otáčecí židle u kulturního domu. V létě jsou rozpálené tak, že by se na nich daly smažit vejce. V zimě naopak lidem hrozí, že by jim ke kovu přimrzla zadnice. Radnice proto řeší, jak je smysluplně nahradit za něco jiného.

Ve Veselí zachránili kus historie: Myslivna z 18. století je jako nová

Město Veselí nad Moravou opravilo v parku památkově chráněnou myslivnu, která nyní slouží jako restarace.
Město renovaci náměstí rozdělilo do tří etap. „Ta první byla vysoutěžena za 70, ale realizována za 50 milionů, druhá byla za 80 a ta poslední, která se nyní dokončuje, stála přibližně 40 milionů korun. Náměstí chceme využít už během srpna a září na koncerty, gastrofestival i na oslavy 770 let města,“ dodal starosta.
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Náměstí Míru ve směru k Nové tržnici. Chodci mají k dispozici 6 metrů široký chodník. Cyklisté mají vlastní pruh.
Náměstí Míru ve směru k Nové tržnici. Chodci mají k dispozici 6 metrů široký chodník. Cyklisté mají vlastní pruh.
Autor: Hynek Zdeněk