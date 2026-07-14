Nepříznivá situace pro ryby trvá několik týdnů, kritická je od konce minulého týdne. Kvůli suchému a horkému počasí se ve vodě výrazně namnožily sinice, které v noci spotřebovávají kyslík a jeho koncentrace v noci klesá až na nulu.
Sinicím vyhovuje jak teplo, tak sucho, protože ve vodě je kvůli němu vysoká koncentrace živin. Několik dnů pomáhají hasiči, kteří na různých místech provzdušňují vodu, V pondělí v noci byli do nadjezí v Břeclavi povoláni dobrovolní hasiči, kteřík provzdušňování použili šest čerpadel.
Díky tomu nad jezem v Břeclavi neklesla koncentrace kyslíku na úroveň, která by byla pro ryby nebezpečná. Koncentrace kyslíku však k úternímu ránu klesla na hodnotu půl miligramu na litr v odlehčovacím rameni v Poštorné.
Množství sinic je enormní
Povodí Moravy upravilo manipulaci na jezu, lale ani to nepomohlo. „Přesto ryby uhynuly. Množství sinic v celém toku zůstává i nadále enormní," konstatovalo na webu Povodí. Ryby se před masou sinic, které část řeky proměnily v kašovitou hmotu, snaží uniknout.
Už od konce června je také mimo provoz elektrárna na Nových Mlýnech. Situace bude kritická i nadále kvůli extrémnímu suchu a vysokým teplotám. Aktuálně také hrozí bouřky, s nimiž se pojí prudké změny tlaku a teploty, což dále zvyšuje riziko úhynu.
VIDEO: Tisíce ryb uhynuly na vinořských rybnících Malá a Velká Obůrka.