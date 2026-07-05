Strážníci přiznali, že se srncem neměli příliš zkušeností, zavolali proto raději o radu myslivcům. „To je v pohodě, stačí ho chytnout za parůžky a on se uklidní...“ Zněla podle nich rada.
Bambi to nebyl
„Tak určitě! Člověk si hned vzpomněl na filmového Bambiho od Disneyho, kde je všechno sluncem zalité a zvířátka se jen mazlí... Realita je ale přátelé úplně jiná,“ upozornili strážníci na sociálních sítích.
K zásahu vzápětí přiložili video, aby se lidé sami mohli přesvědčit na vlastní oči a situaci popsali. „Kdyby měl možnost, na místě by nás nejraději roztrhal jako lev nebo medvěd,“ napsali.