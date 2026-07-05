Strážníci přiznali, že se srncem neměli příliš zkušeností, zavolali proto raději o radu myslivcům. „To je v pohodě, stačí ho chytnout za parůžky a on se uklidní...“ Zněla podle nich rada.

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Bambi to nebyl

„Tak určitě! Člověk si hned vzpomněl na filmového Bambiho od Disneyho, kde je všechno sluncem zalité a zvířátka se jen mazlí... Realita je ale přátelé úplně jiná,“ upozornili strážníci na sociálních sítích.

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Strážníci ze Židlochovic zachránili srnce, který se zamotal do sítě (červenec 2027).
Zdroj: Městská policie Židlochovice

K zásahu vzápětí přiložili video, aby se lidé sami mohli přesvědčit na vlastní oči a situaci popsali. „Kdyby měl možnost, na místě by nás nejraději roztrhal jako lev nebo medvěd,“ napsali.

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Z videa je patrné, že srnec skutečně bojoval jako lev a strážníci měli co dělat, aby mu mohli vůbec pomoci. V závěru si pak museli dávat velký pozor. „Vše nakonec dopadlo dobře. Pro obě strany,“ dodali z vesela strážníci.
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Strážníci ze Židlochovic zachránili srnce, který se zamotal na hřišti do sítě.
Strážníci ze Židlochovic zachránili srnce, který se zamotal na hřišti do sítě.
Autor: MP Židlochovice