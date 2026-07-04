Nakažení plní ordinace lékařů. „Loni jsme za první pololetí evidovali 116 nakažených, letos už 733,“ upozornila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Brno Renata Ciupek.

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Případů jako za pět let dohromady

Podobně je tomu v celé ČR. Hygienici za prvních pět měsíců letošního roku zjistili 2933 nakažených, což je přibližně stejně jako ve srovnatelném období v předchozích pěti letech dohromady. Proč je letošní rok tak rekordní, zůstává záhadou.

Nemoc se projevuje za 3 až 30 dnů od přisátí klíštěte. Vytvoří se červená skvrna, která se postupně zvětšuje. Ve středu má obvykle tzv. terč, který častokrát bývá světlejší. Skvrna má průměr většinou více než 5 centimetrů.

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Klíšťata opět útočí, případů encefalitidy i boreliózy přibývá.
Na boreliózu dosud nevznikla účinná vakcína. Nejdostupnější ochranou je repelent. Při případném onemocnění je nutné vyhledat lékaře, neboť nemoc přináší riziko mnoha trvalých následků. Lékaři obvykle nasazují antibiotika, která jsou účinná.

Hygienici upozorňují, že aktivitu klíšťat tlumilo v posledních dnech sucho a horko. Příchod dešťových přeháněk klíšťatům svědčí. Dá se tak očekávat, že nebezpečí nákazy ještě vzroste.

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Následky skoro každý druhý

Neméně nebezpečná je i klíšťová encefalitida. Podle nově uveřejněných výzkumů mělo následky 45procent infikovaných. „Nejčastěji šlo o únavu nebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace,“ řekl hlavní autor studie Martin Slížek z Infekční kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka.

Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených touto nemocí. Loni jich bylo 703 a letos za prvních pět měsíců 43. Na tuto nemoc existuje očkování.

VIDEO: Neurolog Stránský varuje: Borelióza se mnohokrát léčí jinak než se má. Počty nakažených dramaticky přibývají.

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Neurolog Stránský varuje: Borelióza se mnohokrát léčí jinak než se má. Počty nakažených dramaticky přibývají
Zdroj: Bára Holá, Lukáš Červený