Nakažení plní ordinace lékařů. „Loni jsme za první pololetí evidovali 116 nakažených, letos už 733,“ upozornila ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Brno Renata Ciupek.
Pavel o pekle s boreliózou: Nevěděl jsem, jestli žiju! Skvrna nemoc neprozradila, pak už bylo pozdě...
Případů jako za pět let dohromady
Podobně je tomu v celé ČR. Hygienici za prvních pět měsíců letošního roku zjistili 2933 nakažených, což je přibližně stejně jako ve srovnatelném období v předchozích pěti letech dohromady. Proč je letošní rok tak rekordní, zůstává záhadou.
Nemoc se projevuje za 3 až 30 dnů od přisátí klíštěte. Vytvoří se červená skvrna, která se postupně zvětšuje. Ve středu má obvykle tzv. terč, který častokrát bývá světlejší. Skvrna má průměr většinou více než 5 centimetrů.
Hygienici upozorňují, že aktivitu klíšťat tlumilo v posledních dnech sucho a horko. Příchod dešťových přeháněk klíšťatům svědčí. Dá se tak očekávat, že nebezpečí nákazy ještě vzroste.
Následky skoro každý druhý
Neméně nebezpečná je i klíšťová encefalitida. Podle nově uveřejněných výzkumů mělo následky 45procent infikovaných. „Nejčastěji šlo o únavu nebo intoleranci zátěže, bolesti hlavy a poruchy paměti nebo koncentrace,“ řekl hlavní autor studie Martin Slížek z Infekční kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Bulovka.
Každý rok v Česku lékaři evidují několik stovek nakažených touto nemocí. Loni jich bylo 703 a letos za prvních pět měsíců 43. Na tuto nemoc existuje očkování.
VIDEO: Neurolog Stránský varuje: Borelióza se mnohokrát léčí jinak než se má. Počty nakažených dramaticky přibývají.