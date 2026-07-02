„Pokračujeme v rozsáhlé modernizaci jednoho z nejvytíženějších uzlů České republiky. O prvním červencovém víkendu nás na mimoúrovňové křižovatce dálnic D1 a D2 čekají práce spojené s betonáží nosné konstrukce mostu, montáží podpůrné skruže a osazováním mostních nosníků,“ upozornila mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.
Omezení i pro cyklisty
S omezením musí přitom počítat i cyklisté. „Od neděle 5. července do úterý 7. července bude zcela uzavřena cyklostezka podél řeky Svratky v místě pod stavbou. Důvodem jsou práce na mostu přes Svratku,“ vysvětlila Trubelíková.
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