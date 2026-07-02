„Pokračujeme v rozsáhlé modernizaci jednoho z nejvytíženějších uzlů České republiky. O prvním červencovém víkendu nás na mimoúrovňové křižovatce dálnic D1 a D2 čekají práce spojené s betonáží nosné konstrukce mostu, montáží podpůrné skruže a osazováním mostních nosníků,“ upozornila mluvčí ŘSD Lucie Trubelíková.

Brno postaví další silniční tunel: Bude nejdelší ze všech

Průzkumnou štolou zahájili silničáři z ŘSD přípravu na stavbu tunelu Vinohrady, po dokončení bude nejdelším silničním tunelem ve městě.
Ta hned pokračovala: „Z toho důvodu bude z pátku 3. na sobotu 4. července a následně ze soboty 4. července na neděli 5. července vždy od 19 do 9 hodin dálnice D2 zcela uzavřena,“ upřesnila mluvčí.

Omezení i pro cyklisty

S omezením musí přitom počítat i cyklisté. „Od neděle 5. července do úterý 7. července bude zcela uzavřena cyklostezka podél řeky Svratky v místě pod stavbou. Důvodem jsou práce na mostu přes Svratku,“ vysvětlila Trubelíková.

Z dálnice vytáhli „špunt": Silničáři rozšířili D1 v Brně na šest pruhů

Silničáři z ŘSD otevřeli v pondělí 7. dubna rozšířenou dálnici D1 v Brně, mezi 194. a 196. kilometrem je nyní šest pruhů.
Modernizace mimoúrovňové křižovatky D1 a D2 je součástí rozšíření dálnice D1 v okolí Brna. Po dokončení přinese vyšší kapacitu, plynulejší provoz a bezpečnější průjezd. Dokončení stavby je naplánováno na listopad 2027, celkové náklady jsou 3,2 miliardy korun.

VIDEO: Policie zveřejnila video z tragické nehody na D2 u Brna (červen 2026).


Video se připravuje ...
Policie zveřejnila video z tragické nehody na D2 u Brna (červen 2026).
Zdroj: Policie ČR