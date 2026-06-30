„Délka kolony závisí na rozestupech, nicméně komisaři zaregistrovali délku dva kilometry a 20 metrů při dvacetimetrových bezpečnostních rozestupech,“ uvedl Miroslav Marek z pelhřimovské Agentury Dobrý den, která české rekordy a kuriozity eviduje.

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Velkoplošné malby řidičky tramvaje Ilony Špačkové lze najít na různých místech v Brně.

„Kdyby byly tramvaje těsně za sebou, měl by celý konvoj 1240 metrů. Při kapacitě 233 lidí bychom mohli nyní svézt 9320 lidí, což je více, než má Tišnov či Třeboň," upozornil Marek, který se vybavil měřicím kolečkem.

Tramvaje vyjely z náměstí Svobody přes hlavní nádraží do pisárecké vozovny za přihlížení stovek Brňanů po trase.

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Zdroj: Zdeněk Matyáš

„Dokončení dodávky těchto tramvají je pro nás významným milníkem. Nakoupit během necelých čtyř let 40 nových vozidel považuji za obrovský úspěch, který v historii našeho podniku dosud nemá obdoby. Díky tomu můžeme postupně vyřadit starší typy tramvají KT8 a T6A5, které již nesplňují nároky na dnešní úroveň cestování," konstatoval generální ředitel dopravního podniku Miloš Havránek.

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Ilustrační foto.

Podnik zaplatil Škodě Group 2,6 miliardy korun, přičemž téměř 1,6 miliardy získal z různých dotačních programů. Výhodou tramvají je obousměrnost a tak jako další současná vozidla jsou dodávané s klimatizací prostoru pro cestující.

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Brno dokončilo nákup nových tramvají Škoda 45T. Všech 40 nových vozů projelo v konvoji centrem Brna
Brno dokončilo nákup nových tramvají Škoda 45T. Všech 40 nových vozů projelo v konvoji centrem Brna
Autor: Zdeněk Matyáš