„Dopolední nález munice z druhé světové války omezil život v centru Brna. Na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu,“ uvedli policisté.
Krátce před 13. hodinou pyrotechnik leteckou pumu zneškodnil. Část munice převezl k likvidaci. Kvůli nálezu probíhala také evakuace lidí z okolních domů.
Ochromená doprava
Z bezpečnostních důvodů policie uzavřela perimetr 300 metrů od místa nálezu Omezení se týkalo zejména ulic: Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná část ulice Hybešova a Husova.
Všechny vlaky na Brno dojely jen na nádraží na okraji města. Doprava byla omezena i ve městě. Odklonem jezdily tramvaje linek č. 1 až 10, také 12 a 14. Policisté vypnuli semfory na některých křižovatkách, aby doprava nevázla.
„Sedm hlídek městské policie aktuálně spolupracuje na Nových sadech se státními kolegy kvůli nálezu letecké pumy. Strážníci se v příštích minutách budou podílet na uzavření dotčené oblasti kolem Malé Ameriky,“ uvedl dopoledne mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Krátce po 13.hodině, kdy policie oznámila zneškodnění pumy, se tramvajových většina linek začala vracet na původní trasy.