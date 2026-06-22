„Nález munice z druhé světové války omezil život v centru Brna. Na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu,“ uvedli policisté.
Policejní pyrotechnik už na místě zkoumá nález. „Aktuálně probíhá evakuace. Na místě jsou připraveny evakuační autobusy. Jakmile dojde k vytvoření bezpečného prostoru, pyrotechnici se pokusí na místě deaktivovat nalezenou munici,“ dodali.
Ochromená doprava
Z bezpečnostních důvodů policie uzavřela perimetr 300 metrů od místa nálezu Omezení se týká zejména ulic: Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná část ulice Hybešova a Husova.
Tramvaje směřující k nádraží končí o několik zastávek dříve. Všechny vlaky na Brno končí na nádražích na okraji města.
Doprava je omezena i ve městě. Odklonem jedou tramvaje linek č. 1 až 10, také 12 a 14. Policisté vypnuli semfory na některých křižovatkách, aby doprava nevázla.
„Obyvatelé v místě jsou informováni prostřednictvím automatizovaných krizových SMS zpráv. K informování veřejnosti je na místě využíváno také speciální vozidlo s technologií LRAD (Long Range Acoustic Device)," napsali policisté.
„Sedm hlídek městské policie aktuálně spolupracuje na Nových sadech se státními kolegy kvůli nálezu letecké pumy. Strážníci se v příštích minutách budou podílet na uzavření dotčené oblasti kolem Malé Ameriky,“ uvedl mluvčí strážníků Jakub Ghanem a dodal:
„Prosíme řidiče i chodce, aby se lokalitě v nejbližší době vyhnuli, sledovali veřejně dostupné informace a respektovali pokyny hlídek.“