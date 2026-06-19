„Čekali jsme, kdy konečně dostaneme výplatu za květen, a přišlo toto. Zpráva se prakticky rovná vyhazovu,“ přiznal Blesk.cz student František (21), který si prací v Kofi Kofi platil náklady na vysokou školu. Aby přežil, musel si nyní půjčit v bance.
Nemají na sebe kontakty
„Výpověď sice oficiálně ještě nikdo nedostal, ale vše vypadá tak, že Kofi Kofi v Brně skončilo,“ přiznal pro Blesk.cz provozní manažer pro Brno Daniel Herberger. Dopadl stejně jak zaměstnanci. Sotva úterní zprávu rozeslal, byl ze skupiny odstraněn.
Zaměstnanci to vnímají tak, že se vedení společnosti snaží zabránit jejich společnému postupu. „Ztratili jsme na sebe kontakty, vím jen o dvou baristkách, které to šly nahlásit na inspektorát Úřadu práce, další řeší problém s nájmem,“ doplnil František.
Funguje jen Plzeň
Podle zaměstnanců Kofi Kofi začaly problémy poté, co ji převzala společnost Twist. „Najednou chybělo například sojové či kokosové mléko, pak i sirupy, sója, oves a další věci. Když jsme si ráno pro stánky přijeli, vždy jsme se jen dohadovali, co nám bude tentokrát chybět,“ dodal bývalý zaměstnanec.
Od středy přestalo pro Kofi Kofi pracovat cca 200 lidí v Brně a posledních 10 v Praze. Citelně je to vidět zejména v moravské metropoli, kde tyto stánky byly vidět prakticky ve všech částech města. „Co mám zprávy, tak jediným městem, kde ještě Kofi Kofi funguje, je Plzeň,“ řekl Herberger.
Problémy celé skupiny
Sehnat vyjádření majitelů franšízové skupiny Twist, pod které Kofi Kofi patří, je prakticky nemožné. V insolvenci jsou už její společnosti: Bubblify, Trdlokafe a Naše zmrzka. V návrhu na insolvenci jsou pak ještě Kytky od Pepy.
Právník Jan Černý upozorňuje, že případné ukončení pracovních smluv ze strany zaměstnavatele se odvíjí od toho, jak byly nastaveny. „Jestliže takový postup majitelům umožňuje, nedá se s tím nic dělat. V každém případě je to krajně nestandardní,“ upozornil právník.
VIDEO: Historická Orlí ulice v Brně se zazelená.
Historická Orlí ulice v Brně se zazelená. Hynek Zdeněk