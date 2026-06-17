Pořadatelé o nadcházejícím víkendu slibují při Velké ceně Brna skvělý zážitek. „Je to mimořádná sportovní a společenská událost. Udělali jsme maximum, aby se návštěvníci cítili komfortněji než loni,“ řekl předseda představenstva Creditas Autodromu Karel Hubáček.
Vzhledem k příznivé předpovědi počasí není vyloučeno, že účast bude atakovat historické maximum 248 434 diváků z roku 2015.
Policie a záchranáři jsou ve střehu. Dopravní podnik výrazně posílil linky, které diváky přivezou až k autodromu. Stovky policistů v terénu doplní psovodi, speciální pořádková jednotka i hlídky na čtyřkolkách.
Příjezd na okruh
Závodní okruh leží západně od Brna a je dobře dostupný jak z dálnice D1, tak přímo z města. Po dálnici D1 ve směru od Prahy využijte exitu 178 Ostrovačice, nebo exit 182 Kývalka. Poté je příjezd značen AUTODROM, GRAND PRIX nebo PADDOCK. Ve směru od Brna na dálnici D1 využijte exit 182 Kývalka a dále sledujte stejné značení.
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Fanoušci preferující MHD mohou použít tramvajovou linku 8 z hlavního nádraží do zastávky Nemocnice Bohunice. Odtud je zdarma na závodní okruh dopraví bezplatná autobusová linka C, kterou o víkendu posílí další spoje s označení P6 a P8. Okružní linka Z bude jezdit na trase Autodrom Brno-Popůvky-Veselka-Žebětín-Autodrom Brno.
Policie v akci
Stovky policistů se zapojí do rozsáhlých bezpečnostních a dopravních opatření. Například u vchodů budou kontroly předmětů, které si návštěvníci nesou s sebou.
V plánu jsou ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších prostor určených pro veřejnost. K monitorování situace nasadí policie i techniku včetně dronů. Zvýšený dohled bude platit také v okolních obcích, především v noci a v místech, kde jsou kempy.
Vstupenky na Grand Prix ČR 2026 lze koupit na sedadlové i přírodní tribuny. VIP vstupenky a místo v Motocampu přímo na okruhu na tribuně A pro jednu osobu, stan a motocykl. Místo na sedadlové tribuně na celý víkend stojí od 5600 Kč a na přírodní od 2900 Kč. Oficiálním prodejním kanálem je web
Ubytování už jen v kempech
Zatímco hotely v Brně jsou prakticky plné, lze se ubytovat v několika kempech v okolí závodního okruhu. Nabízejí místa pro stany i karavany. Například kemp Start či kemp Circuit, který se nachází 700 metrů od tribuny T2 a 1,2 kilometru od přírodní tribuny C. Další Wood Camp MotoGP se nachází 15 minut chůze lesní cestou od okruhu.