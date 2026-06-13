Mural znázorňuje členy expedice Adam 84 a dům, který posloužil filmařům k natáčení požáru rodného domu Adama Bernaua. Jeho představitel Viktor Král (57), který žije na Novém Zélandu, poslal stovkám přítomných na slavnosti videovzkaz.
„Myslím, že přesvědčit všechny komise a úřady, aby pojmenovali most po Adamu Bernauovi možná vyžadovalo ještě větší úsilí, než seriálová cesta do roku 84,“ vzkázal. „Je to naprostá paráda,“ neskrýval nadšení herec Josef Dvořák (84), který si v seriálu zahrál technika expedice.
Už jen formalita
Pojmenování mostu po hrdinovi legendárního seriálu prošlo bez problémů názvoslovnou komisí i radou města Brna, chybí pouze schválení brněnským zastupitelstvem. To se sejde na konci června. Starosta městské části Brno-Žabovřesky Filip Leder nepředpokládá, že by někdo ze zastupitelů při konečném schvalování „provedl nějakou schválnost."
Silniční most v brněnské Bráfově ulici nese nově jméno Adama Bernaua, hrdiny seriálu Návštěvníci TV Blesk Zdeněk Matyáš
Když Cimrman, tak i Bernau
„Nápad na pojmenování mostu přišel postupně, vše ale začalo ilegální pamětní deskou fiktivního místního rodáka, kterou před dvěma lety kdosi na mostní těleso umístil. My jsme se nápadu chopili a desku jsme loni legalizovali. Tehdy mě napadlo, že když mají v Řečkovicích ulici Járy Cimrmana, proč bychom nemohli mít most Adama Bernaua," vysvětlil starosta Brna-Žabovřesk Filip Leder.
Sci-fi legenda
Návštěvníci je československý science fiction televizní seriál z roku 1983. Výrobcem byla Československá televize, koproducenty německé veřejnoprávní stanice Westdeutscher Rundfunk a Bayerischer Rundfunk. Patnáctidílný seriál napsal Ota Hofman společně s režisérem seriálu Jindřichem Polákem. Hudbu složil Karel Svoboda, výtvarníkem byl Theodro Pištěk. Hlavní role: Josef Bláha, Dagmar Patrasová, Josef Dvořák, Jiří Datel Novotný a Viktor Král (Adam Bernau).