Mural znázorňuje členy expedice Adam 84 a dům, který posloužil filmařům k natáčení požáru rodného domu Adama Bernaua. Jeho představitel Viktor Král (57), který žije na Novém Zélandu, poslal stovkám přítomných na slavnosti videovzkaz.

Myslím, že přesvědčit všechny komise a úřady, aby pojmenovali most po Adamu Bernauovi možná vyžadovalo ještě větší úsilí, než seriálová cesta do roku 84, vzkázal. „Je to naprostá paráda,“ neskrýval nadšení herec Josef Dvořák (84), který si v seriálu zahrál technika expedice.

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Už jen formalita

Pojmenování mostu po hrdinovi legendárního seriálu prošlo bez problémů názvoslovnou komisí i radou města Brna, chybí pouze schválení brněnským zastupitelstvem. To se sejde na konci června. Starosta městské části Brno-Žabovřesky Filip Leder nepředpokládá, že by někdo ze zastupitelů při konečném schvalování „provedl nějakou schválnost."

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Silniční most v brněnské Bráfově ulici nese nově jméno Adama Bernaua, hrdiny seriálu Návštěvníci TV Blesk Zdeněk Matyáš

Když Cimrman, tak i Bernau

„Nápad na pojmenování mostu přišel postupně, vše ale začalo ilegální pamětní deskou fiktivního místního rodáka, kterou před dvěma lety kdosi na mostní těleso umístil. My jsme se nápadu chopili a desku jsme loni legalizovali. Tehdy mě napadlo, že když mají v Řečkovicích ulici Járy Cimrmana, proč bychom nemohli mít most Adama Bernaua," vysvětlil starosta Brna-Žabovřesk Filip Leder.

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Viktor Král jako Adam Bernau a Vlastimil Brodský alias učitel Drchlík

Sci-fi legenda

Návštěvníci je československý science fiction televizní seriál z roku 1983. Výrobcem byla Československá televize, koproducenty německé veřejnoprávní stanice Westdeutscher Rundfunk a Bayerischer Rundfunk. Patnáctidílný seriál napsal Ota Hofman společně s režisérem seriálu Jindřichem Polákem. Hudbu složil Karel Svoboda, výtvarníkem byl Theodro Pištěk. Hlavní role: Josef Bláha, Dagmar Patrasová, Josef Dvořák, Jiří Datel Novotný a Viktor Král (Adam Bernau).

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Obří mural na stěně silničního mostu pojmenovaném po hrdinovi seriálu Návštěvníci. Připomíná dům, který posloužil scéně při požáru rodného domu Adama Bernaua.
Obří mural na stěně silničního mostu pojmenovaném po hrdinovi seriálu Návštěvníci. Připomíná dům, který posloužil scéně při požáru rodného domu Adama Bernaua.
Autor: Zdeněk Matyáš