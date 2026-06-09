Přesně ve 14 hodin se ze země vynořilo obří rypadlo provázená aplausem přihlížejících. Dělníci právě prorazili už třetí tramvajový tunel v Brně. První „šaliny“ jim projedou v závěru příštího roku.
Bizár s kladívkem
Stavbu tunelu provázela jedna bizarní historka. Když ho loni v březnu slavnostně začínali razit, starosta brněnské městské části Bystrc Tomáš Kratochvíl (56, Socdem), krátce před poklepáním základního kamene zjistil, že mu někdo ukradl slavnostní kladívko. V den proražení tunelu přiznal, že mu ho nikdo dosud nevrátil.
Proražení nového tunelu v Brně, kterým bude jezdit tramvaj. (9. června 2026) Hynek Zdeněk
Když se o problémech starosty dozvěděl generální ředitel brněnského dopravního podniku Miloš Havránek, rychle jednal. Vzal své slavnostní kladívko a starostovi ho ochotně věnoval.
A proč tolik cavyků kvůli kladívku? Starosta ho chtěl dát na radničním plese vydražit ve prospěch klubu seniorů.
Bez přestupu
V Brně byl v prosinci 2022 otevřen první tramvajový tunel, který vede k nemocnici v Bohunicích. Délkou 619 metrů je nejdelším svého druhu v ČR. O pět měsíců později pak byl otevřen další tunel pro tramvaje pod Wilsonovým lesem, měří 500 metrů.
Nový tunel bude součástí nové tramvajové trati, která bude měřit 1400 metrů. Budou na ní tři zastávky a bude stát více než dvě miliardy korun, 85 % prostředků hradí EU. Při cestě do centra města lidem ušetří až 10 minut času a navíc nebudou muset přesedat u zoologické zahrady.