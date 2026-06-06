Mimořádně slavnostního aktu se zúčastnily desítky vysokých církevních hodnostářů a tisíce věřících. „Vydali svůj život, protože zůstali věrni pravdě a Kristu,“ zdůraznil Czerny.

„Nechtěli se stát nástroji násilí a útlaku. Nebyli to revolucionáři, ale pastýři, kteří chtěli lidem kázat svobodu. To se ukázalo jako neslučitelné pro komunisty. Odmítali se stát nástroji násilí a útlaku,“ vyzdvihl o blahoslavených kardinál Czerny.

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Příchod papežské nuncia a církevních prelátů na blahořečení zavražděných kněží Jana Buly a Václava Drboly. (6. června 2026) Hynek Zdeněk


Oba kněží byli odsouzeni k trestu smrti a oběšeni v rámci tzv. Babického procesu. Drbola v roce 1951, Bula o rok později. Oba byli v roce 1990 soudně rehabilitováni.

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Ve čtvrtek vyzvedli ve Starovičkách z hrobu příbuzných ostatky komunisty zavražděného kněze Václava Drboly.

Zpověď měla být provokace

Večer 2. července 1951 byli ve škole v Babicích zastřeleni komunisté Tomáš Kuchtík, Josef Roupec a Bohumír Netolička. Podle protokolů je zabili Ladislav Malý a Antonín Mityska, kteří měli podle slov Malého převézt do zahraničí kardinála Josefa Berana.

Drbola a Bula měli kardinála před odjezdem vyzpovídat. Byli ovšem varováni, že jde o provokaci StB a proto vyzpovídání odmítli. I to stačilo k jejich popravě.

Dones je záhadnou postavou Babického případu Ladislav Malý. Nejprve se bývalému spolužákovi Bulovi představil jako člen SNB (dnešní policie – pozn. red.) v Břeclavi, později tvrdil, že má převézt kardinála Berana do zahraničí.

Po zavraždění komunistických funkcionářů měl údajně na své společníky střílet a zemřít při následné policejní akci. Lékař ale jeho posmrtnou fotku označil za zfalšovanou a dcera jednoho z popravených statkářů tvrdila, že ho potkala v roce 1954, tři roky po jeho smrti.

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Otmar Oliva při kontrole prvních částí budoucího relikviáře kněží Buly a Drboly.

Kněží, potomek emigrantů

Michael Czerny je papežský legát a kanadský jezuita s českými kořeny. Narodil se v roce 1946 v Brně v rodině židovky a Němce. Velká část rodiny zemřela ještě před jeho narozením v německých vyhlazovacích táborech.

Rodina emigrovala do Kanady v roce 1948, když měl dva roky. Svou mateřskou vlast pak navštívil až v roce 1987 a od té doby asi desetkrát. Přiznal, že před blahořečením si raději „osvěžoval“ češtinu.

Fotogalerie
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Krátce po blahořečení Jana Buly a Václava Drboly byl na jejich počest odhalen jejich společný obraz.
Krátce po blahořečení Jana Buly a Václava Drboly byl na jejich počest odhalen jejich společný obraz.
Autor: Hynek Zdeněk