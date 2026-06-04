Karel Komárek se s manželkou Štěpánkou rozhodl pomoci rodnému městu druhý den po ničivém tornádu. Vyčlenil částku 150 milionů korun. Podpora a přístup jeho nadace byly také důvodem, proč získal nejvyšší poctu města.
„Za novými budovami a parky stojí využitá příležitost přistoupit k proměně města inovativně. Hodonín převzal náš způsob myšlení. Přistoupil k obnově města koncepčně, s dlouhodobou vizí a snahou získat peníze z dalších zdrojů. Proto senám společně daří zlepšovat život obyvatel celého regionu,“ popsal exkluzivně pro Blesk Komárek.
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24 nových staveb
Aktuálně čtvrtý nejbohatší Čech stihl v Hodoníně společně se starostou Liborem Střechou otevřít nový Park U Červených domků. Ten je, podobně jako dalších 24 „potornádových“ staveb, součástí investic města za 788 milionů korun, na kterých se podílí 2 500 lidí a desítky architektů.
„V červnu 2021 jsme ani netušili, že se naše město stane svým způsobem modelovým příkladem pro ostatní. Nadace Karel Komárek Family Foundation změnila způsob, jakým o rozvoji města přemýšlíme. A tohle tady zůstane i po dokončení obnovy,“ řekl Střecha.
Nový park za 83 milionů lidem nabízí workoutovou zónu s lezeckou stěnou a rozběhovou dráhou. Nechybí zeleň. Stejně jako v dětském městečku, které Hodonín otevře na podzim.
VIDEO: 25 kilometrů zkázy: Policisté proletěli nad trasou tornáda, které se přehnalo jižní Moravou v červnu 2021.
25 kilometrů zkázy: Policisté proletěli nad trasou tornáda Policie ČR