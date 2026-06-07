Zdálo se to jako vynikající investice. „Vždy jsem o něčem takovém snil. Když se proto na mne obrátili podnikatelé Jaroslav Škodák a Radek Vopelka se žádostí o půjčení financí, neváhal jsem,“ přiznal majitel cestovní kanceláře Marco Polo a zároven víceprezident Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.
Nejlepší mezi luxusními
Pětihvězdičkový hotel na východním pobřeží tanzanského ostrova Zanzibar vznikl v roce 2015. Okamžitě slavil úspěchy. V letech 2018 a 2019 byl vyhlášen nejlepším luxusním a romantickým plážovým hotelem Afriky a v roce 2020 dokonce na celém světě!
Špičkový resort propagují celebrity. Z těch tuzemských například Kazma, Simona Krainová či Kapitán Demo, z těch světových Garbiñe Muguruza – bývalá ženská světová jednička v tenisu.
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Dluh 160 milionů!
Resort majitelům zřejmě dobře vynáší. Už před několika lety vydali prohlášení, že na nedalekém, dosud neobydleném ostrůvku, plánují výstavbu nového ultraluxusního projektu Pamunda Islands s rozpočtem 30 až 50 milionů dolarů.
Podle Papeže přitom dosud nemají věřitelé své peníze zpět. „Nám investorům dluží majitelů už přes 160 milionů korun. Závazek sice v roce 2017 uznali, ale to je vše. Jakákoliv snaha o domluvu je marná,“ řekl Papež.
Špatně vymahatelné právo
„Snaha o mimosoudní dohodu ze strany věřitelů probíhá již od roku 2018. Situaci komplikuje fakt, že vymahatelnost práva v tanzanské jurisdikci je pro české subjekty výrazně složitější než v rámci Evropské unie,“ přiznala problémy zástupkyně věřitelů Pavla Mudrochová.
Jedním z majitelů resortu, který se podle věřitelů nehlásí ke splácení dluhu na Zanzibaru, je Jaroslav Škodák z Velké nad Veličkou. Jeho stejnojmenný otec byl v roce 2012 odsouzen za podvody ve výši 140 milionů korun na devět let do vězení. Při výkonu trestu zemřel.
Majitelé dluhy odmítají
Redakci Blesk.cz se podařilo sehnat reakci právníka majitelů, který tvrdí: „Údajní věřitelé v právu nejsou. Radek Vopelka a Jaroslav Škodák to chtějí dokázat skrze rozhodnutí soudu,“ napsal redakci Jan Hrabec.
Věřitelé zdůrazňují, že nechtějí jakkoliv zpochybnit úroveň hotelu, či ho převzít. „Rozsah neuhrazených závazků je už ale příliš vysoký a jde nám jen o férové narovnání,“ dodal Papež.
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