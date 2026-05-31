Na výběru hudby a efektů si dali ohňostrůjci záležet. „Co ohňostroji v italském stylu určitě nesmí chybět? Tempo a italská trikolora. A tradiční lidová hudba, byť v moderním aranžmá. A návštěvníkům na Brně-jihu k tomu gastronomie mnoha chutí, skvělé víno a tedy sváteční radostná nálada,“ shrnul Štolba.
K zeleným, bílým a červeným efektům zněly tóny árie z opery Turandot, které vystřídaly italské hity z osmdesátých let. Představení zakončilo finále se světoznámou lidovou písní Bella Ciao.
Soutěž začne 27.června
Soutěžní část festivalu zahájí 27. června nad brněnskou přehradou show s 500 drony a český ohňostroj v režii týmu Flash Barrandov SFX. Jeho soupeři budou ohňostrůjci ze Švýcarska a Finska, kteří se představí 1. a 4. července.
Diváci mohou na facebookových artránkách Ignis Brunensis a Rádia Krokodýl hodnotit každý pyromuzikál. Nejlépe hodnocený ohňostroj získá po skončení festivalu diváckou cenu.
VIDEO: Ohňostroj nad Brněnskou přehradou