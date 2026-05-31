„Chceme maminkám po porodu nabídnout co největší pohodlí, soukromí a možnost prožít první dny s miminkem v klidném rodinném prostředí a právě tomu je nový pokoj přizpůsoben,“ řekla ředitelka NMB Soňa Habrovcová.

Komfortní zařízení

Pokoj je vybaven přebalovacím koutkem s umyvadlem, jídelním koutem, kuchyňskou linkou, varnou konvicí a kávovarem. Nechybí televize, klimatizace a dostatek úložných prostor. Samozřejmostí je vlastní sociální zařízení se sprchou.

Nemocnice Milosrdných bratří v Brně otevřela nový rodinný pokoj pro maminky po porodu (květen 2026). NMB

„Součástí prostorného pokoje je dvojlůžko s možností přistýlky, aby zde mohl s maminkou pobývat také tatínek dítěte nebo sourozenec novorozeného miminka, pro kterého lze zapůjčit i dětskou postýlku,“ upřesnila mluvčí nemocnice Věra Müllerová.

Rodinný pokoj není možné rezervovat předem. „Maminky o něj mohou požádat při příjmu do porodnice, kde získají informaci o aktuální obsazenosti pokoje. Cena je 2 500 Kč za den,“ dodala mluvčí NMB.
Nemocnice Milosrdných bratří otevřela nový rodinný pokoj pro maminky po porodu
Autor: NMB