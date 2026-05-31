„Chceme maminkám po porodu nabídnout co největší pohodlí, soukromí a možnost prožít první dny s miminkem v klidném rodinném prostředí a právě tomu je nový pokoj přizpůsoben,“ řekla ředitelka NMB Soňa Habrovcová.
Komfortní zařízení
Pokoj je vybaven přebalovacím koutkem s umyvadlem, jídelním koutem, kuchyňskou linkou, varnou konvicí a kávovarem. Nechybí televize, klimatizace a dostatek úložných prostor. Samozřejmostí je vlastní sociální zařízení se sprchou.
Nemocnice Milosrdných bratří v Brně otevřela nový rodinný pokoj pro maminky po porodu (květen 2026). NMB
„Součástí prostorného pokoje je dvojlůžko s možností přistýlky, aby zde mohl s maminkou pobývat také tatínek dítěte nebo sourozenec novorozeného miminka, pro kterého lze zapůjčit i dětskou postýlku,“ upřesnila mluvčí nemocnice Věra Müllerová.