Nehoda se stala kolem půl deváté na 13. kilometru dálnice mezi exity Hustopeče a Blučina. „Na krátkou dobu byla dálnice zcela uzavřená, od 8.50 hodin mohou auta projíždět odstavným pruhem,“ sdělili silničáři z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). V 10 hodin byl obnoven provoz oběma pruhy.
„Dva zraněné záchranáři ošetřili na místě, jednoho z nich převezli do Úrazové nemocnice v Brně,“ uvedla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Příčinu nehody policisté vyšetřují. „Pravděpodobně ji způsobilo nedobrždění do kolony,“ podotkl mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.
