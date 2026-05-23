„Tramvaj s evidenčním číslem 1719 sloužila v Brně od roku 1990 do roku 2025. Nyní prošla v dílnách dopravního podniku Brna (DPMB) komplexní přestavbou,“ řekla mluvčí DPMB Hana Tomaštíková.

Renovace spočívala v úpravě karoserie a interiérů. Hlavním úkolem bylo kromě toho umístit nové bateriové boxy, nabíjejí jednotky a klimatizaci. Přestavba stála 5,8 milionu korun.

Tramvajovak dostal jméno Lenka, což je trochu zkomoleně zkratka z: Lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo AŽD. „Cílem bylo ukázat, že i relativně jednoduché a cenově dostupné vozidlo může jezdit po železnici,“ řekl generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle.

Vysloužilá tramvaj z Brna bude sloužit jako vlak.
Autor: DPMB