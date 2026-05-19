Žena žádala o slovo v rámci připomínek občanů, to jí nebylo uděleno, protože není z Brna. Na nic tak nečekala, začala vykřikovat a mávat rudou vlajkou se srpem a kladivem. „Budete souzeni za kolaboraci, za rozvrat republiky a spřáhnutí se s cizí mocností,“ vyhrožovala.
Umravnit ji musela hlídka strážníků, kteří byli v sále, přijela i policie. „Chlapi, co jste to dopustili. Tato vlajka by se tady měla ukazovat, ne ty ukrajinské. Ať jdete kamkoliv, vidíte ukrajinské vlajky. Kde jsme, co jste to dopustili? Jste zaprodaní,“ říkala podle serveru novinky.cz strážníkům.
„Jedna z odpůrkyň sjezdu sudetských Němců si dnes na zasedání brněnského zastupitelstva přinesla sovětskou vlajku. Státní policie prověří, zda nejde o propagaci komunismu,“ řekl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Po zjištění totožnosti žena v hloučku svých souvěrců odešla.
Na zasedání brněnského zastupitelstva v úterý dorazilo jen několik odpůrců nadcházejícího Sudetoněmeckého sjezdu, před měsícem jich byl plný sál. Ostře sledovaný sjezd proběhne od pátku do pondělí poprvé v Česku a to právě v Brně.
