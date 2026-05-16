Golfista Dušan zaslechl úpěnlivý nářek mláděte a vydal se za jeho hlasem. „Mládě jako by tušilo, že se blíží vytoužená pomoc a samo za ním šlo,“ řekla Novinkám.cz manažerka Kaskády Veronika Mojžíšová.
Hráč na nic nečekal, mládě popadl a odnesl za plot a vrátil k jeho matce. Kontakt se zvířetem omezil na minimum, aby mládě nenasáklo jeho pachem a matka ho neodmítla. Jak se ale ukázalo, opětovné setkání dopadlo dobře.
Video, které zachránce pořídil, se stalo hitem na sociálních sítích. Na facebookovém profilu Golf Club Brno jej vidělo již přes čtvrt milionu lidí.
Pohotový golfista zachránil u Brna ztracené mufloní mládě (16.5.2026) Golf Club Brno
Pohotový golfista zachránil u Brna ztracené mufloní mládě (16.5.2026) Golf Club Brno