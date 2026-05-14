„Bylo to hrozně rychlé. Z ničeho nic vyšlehla několik desítek metrů vysoká vatra, která zachvátila celou stanici. Žár byl tak rychlý, že shořely i hrdličky, které seděly na stromě,“ popsal děsivou noc Machař.

Záchranná stanice pro zvířata v Brně lehla popelem: Zahynuli i tři psi

Zdeněk Machař provozuje záchrannou stanici pro ptáky a drobná zvířata už od roku 1991. Nyní lehla popelem.

Za požárem možná elektrokoloběžka

Z ohně se sice dokázal dostat včas, ale strašně ho trápí, že z něj nedokázal zachránit tři psy. „Nešlo to… ten žár byl nepřekonatelný,“ vysvětlil zdrceně.

Nyní zůstala ze stanice, kde měl kde měl i svůj skromný příbytek, jen hromada spálenin. Příčina požáru je zatím neznámá. Machař sám vylučuje žhářský motiv. Má podezření, že ho způsobila technická závada na elektrokoloběžce.

Video
Video se připravuje ...

Ze záchranné stanice Zdeňka Machaře z Brna zůstalo jen spáleniště (květen 2026). Hynek Zdeněk

Nechal jsem tady 35 let života. Je mi z toho hrozně. Musím ale věřit, že se to opět podaří obnovit. Zůstalo tady ještě hodně zvířat, která byla v tu dobu jinde. Potřebují péči. Do té doby klidně budu i nadále přespávat v prasečáku, kde jsem nyní. Nespím tam samozřejmě přímo mezi prasaty,“ upřesnil.

Lidé smutní: Uhynul nejslavnější čáp v Česku! Honzík vychoval přes 60 čápat

Uhynul nejslavnější čáp Česka Honzík.

Obrovská pomoc lidí

Mezitím se rozjela vlna solidarity. Na transparentní účet mu už lidé poslali dva miliony! To pro něj znamená obrovskou vzpruhu. Navíc se mu hlásí řemeslníci, že mu ochotně pomohou zdarma.

„Mám nevidomou dceru a pomáhá nám nadační fond Světluška. Cítím povinnost pomoc nyní nějak vrátit. Veškeré vodoinstalatérské práce jsem připraven tady zapojit zcela zdarma, a to i do budoucna,“ slíbil přímo před redaktorem Blesku Josef Major (38), který zároveň poslal i peníze na potřebný materiál.

Čáp Josef přežil zásah proudem: Podívá se na jaře zpět do přírody?

Čáp Josef z Rychnova se chystá na druhou šanci.

Pomáhá i Ben

Viditelnou pomoc organizuje i zpěvák Ben Cristovao. „Je potřeba, aby se získalo co nejvíce korunek, aby se tady dalo postavit nové zázemí,“ řekl svým fanouškům v krátkém videu přímo ze záchranného centra.

Aktuálně je ale nejvíce potřeba odklidit spáleniště. „V sobotu od 10 hodin sem přijdou vojáci a dobrovolníci, se kterými to budeme uklízet. Pokud by se někdo chtěl zapojit, ať se mi ozve na čísle 602 524 228. Děti sem ale teď rozhodně nevoďte,“ zdůraznil Machař.

Mladý čáp uvízl v bahně u Blatné: Zachránili ho hasiči, putoval do stanice

Mladý čáp uvízl v bahně rybníka, zachránili ho hasiči.

Aktuálně se Machař stará asi o 400 zvířat. Jde o dravé ptáky, ježky, psa, lišky, zajíčky, kolouška… „Kromě medvědů, vlků, jelenů a bobrů, jsem schopen se postarat o ledacos,“ vysvětlil milovník zvířat.
Fotogalerie
15 fotografií
Dlouhých 35 let tady stála záchranná stanice, po požáru vypadá místo jak skládka.
Dlouhých 35 let tady stála záchranná stanice, po požáru vypadá místo jak skládka.
Autor: Hynek Zdeněk