„Bylo to hrozně rychlé. Z ničeho nic vyšlehla několik desítek metrů vysoká vatra, která zachvátila celou stanici. Žár byl tak rychlý, že shořely i hrdličky, které seděly na stromě,“ popsal děsivou noc Machař.
Za požárem možná elektrokoloběžka
Z ohně se sice dokázal dostat včas, ale strašně ho trápí, že z něj nedokázal zachránit tři psy. „Nešlo to… ten žár byl nepřekonatelný,“ vysvětlil zdrceně.
Nyní zůstala ze stanice, kde měl kde měl i svůj skromný příbytek, jen hromada spálenin. Příčina požáru je zatím neznámá. Machař sám vylučuje žhářský motiv. Má podezření, že ho způsobila technická závada na elektrokoloběžce.
Ze záchranné stanice Zdeňka Machaře z Brna zůstalo jen spáleniště (květen 2026). Hynek Zdeněk
„Nechal jsem tady 35 let života. Je mi z toho hrozně. Musím ale věřit, že se to opět podaří obnovit. Zůstalo tady ještě hodně zvířat, která byla v tu dobu jinde. Potřebují péči. Do té doby klidně budu i nadále přespávat v prasečáku, kde jsem nyní. Nespím tam samozřejmě přímo mezi prasaty,“ upřesnil.
Obrovská pomoc lidí
Mezitím se rozjela vlna solidarity. Na transparentní účet mu už lidé poslali dva miliony! To pro něj znamená obrovskou vzpruhu. Navíc se mu hlásí řemeslníci, že mu ochotně pomohou zdarma.
„Mám nevidomou dceru a pomáhá nám nadační fond Světluška. Cítím povinnost pomoc nyní nějak vrátit. Veškeré vodoinstalatérské práce jsem připraven tady zapojit zcela zdarma, a to i do budoucna,“ slíbil přímo před redaktorem Blesku Josef Major (38), který zároveň poslal i peníze na potřebný materiál.
Pomáhá i Ben
Viditelnou pomoc organizuje i zpěvák Ben Cristovao. „Je potřeba, aby se získalo co nejvíce korunek, aby se tady dalo postavit nové zázemí,“ řekl svým fanouškům v krátkém videu přímo ze záchranného centra.
Aktuálně je ale nejvíce potřeba odklidit spáleniště. „V sobotu od 10 hodin sem přijdou vojáci a dobrovolníci, se kterými to budeme uklízet. Pokud by se někdo chtěl zapojit, ať se mi ozve na čísle 602 524 228. Děti sem ale teď rozhodně nevoďte,“ zdůraznil Machař.
Aktuálně se Machař stará asi o 400 zvířat. Jde o dravé ptáky, ježky, psa, lišky, zajíčky, kolouška… „Kromě medvědů, vlků, jelenů a bobrů, jsem schopen se postarat o ledacos,“ vysvětlil milovník zvířat.