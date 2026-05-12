„Díky všímavosti našich příznivců, kterým není lhostejný způsob chování některých našich návštěvníků, se k nám dostalo video, kde je zachyceno naprosto nepřijatelné chování vůči jednomu z našich zvířat – samci takina indického,“ uvedla na svém facebookovém profilu

Na videu je vidět, jak zvědavý takin sledoval návštěvníky u svého výběhu. Jeden z mužů náhle přeleze zábradlí, vezme klacek a začne s ním přes mříže do takina šťouchat!

Nejvíce rozumu má holčička

Rodinka se směje, jedna z žen po chvíli napomíná muže slovy. „ Nedělej mu!“ Nejvíce rozumu a soucitu nakonec prokáže malá holčička, která na muže volá, že se zvíře bojí. Muž nakonec ještě po kleci mrskne kusy přelámaného klacku a rodinka dál vesele pokračuje k dalšímu výběhu.

„Chceme dát důrazně najevo, že podobné jednání není v souladu s hodnotami naší zoo a nebudeme ho tolerovat. Proto jsme se rozhodli video zveřejnit,“ upozornila zoo.

Zvažují trestní oznámení

„Je fér připomenout, že jednání zachycené na videu může být posuzováno nejen jako porušení pravidel zoo, ale také jako týrání zvířat, které je v České republice trestným činem.“

„Konzultujeme událost s právním oddělením, zvažujeme trestní oznámení," uvedl pro Blesk.cz mluvčí zoo Jan Bedřich.

Naprosto neuvěřitelné chování předvedl návštěvník Zoo Brno. Přelezl zábradlí a klackem začal dráždit samce takina!
Autor: Zoo Brno