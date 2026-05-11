Když někam přijedou, většinou na nějaký problém narazí. Obvykle to bývají dva až čtyři prohřešky, u těch opravdu alarmujících jich najdou někdy až deset. V Kyjově jim ovšem na sepsání závad málem nestačil formulář. V Istanbul kebab napočítali rovných 20 porušení zákona!
„Výskyt hmyzích škůdců, výskyt trusu hlodavců, plísně na stěnách v provozovně i v chladících zařízeních, silně znečištěná chladící zařízení, hromadění odpadků, špatné hygienické podmínky na toaletách, nezajištěn odtok odpadních vod…,“ a to je jen část problémů, které zapsali.
Provozovnu Istanbul Kebab provozuje v centru Kyjova na Masarykově náměstí. Inspektoři ještě nestanovili přesnou výši pokuty, dá se ale předpokládat, že bude hodně tučná.
Provozovnu pak podnikatelka může otevřít až poté, co odstraní všechny problémy a stav znovu zkontrolují inspektoři.
