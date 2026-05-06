Stačilo pár hodin a velké obavy vystřídala velká radost. „Píšou mi lidé z celé republiky. Nájem už zvládneme zaplatit. Moc a moc děkujeme,“ vzkázala ředitelka neziskovky Hana Hykšová (50).
Ocenila i majitele centra, kde neziskovka sídlí. „Když zjistil, co se stalo, byl ochoten na platbu počkat. Někdo na vrchu nad námi prostě drží ochrannou ruku. Zas bude dobře,“ věří Hykšová.
S nadějí Cum Spe je neziskovka, která na svou činnost nedostává žádné dotace. Všichni její členové v ní pracují po pracovní době v běžných zaměstnáních ve svém volném čase. Primárně se zaměřuje na pomoc rodinám s nemocnými dětmi. Pomáhala ale i po tornádu v roce 2021 či při povodních v roce 2024.
Zloděj ji vykradl o víkendu. „Vzniklá škoda byla vyčíslena na 17 tisíc korun. Po pachateli pátráme,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
VIDEO: Hana Hykšová z Dubňan na Hodonínsku sehnala pomoc pro hasiče a děti z povodní postižených oblastí (září 2024).
