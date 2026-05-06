Stačilo pár hodin a velké obavy vystřídala velká radost.  „Píšou mi lidé z celé republiky. Nájem už zvládneme zaplatit. Moc a moc děkujeme,“ vzkázala ředitelka neziskovky Hana Hykšová (50).

Ocenila i majitele centra, kde neziskovka sídlí. „Když zjistil, co se stalo, byl ochoten na platbu počkat. Někdo na vrchu nad námi prostě drží ochrannou ruku. Zas bude dobře,“ věří Hykšová.

Pomáhají dětem, teď je vykradl zloděj! Dobrovolníci jsou v koncích, bojují o přežití

Hana Hykšová z organizace S nadějí - Cum Spe po povodních v září 2024 pomáhala shánět pomůcky pro děti z mateřských a základních škol. Nyní potřebuje pomoc sama neziskovka.

S nadějí Cum Spe je neziskovka, která na svou činnost nedostává žádné dotace. Všichni její členové v ní pracují po pracovní době v běžných zaměstnáních ve svém volném čase. Primárně se zaměřuje na pomoc rodinám s nemocnými dětmi. Pomáhala ale i po tornádu v roce 2021 či při povodních v roce 2024.

Zloděj ji vykradl o víkendu. „Vzniklá škoda byla vyčíslena na 17 tisíc korun. Po pachateli pátráme,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.

VIDEO: Hana Hykšová z Dubňan na Hodonínsku sehnala pomoc pro hasiče a děti z povodní postižených oblastí (září 2024).

Hana Hykšová z Dubňan na Hodonínsku shání pomoc pro hasiče a děti z povodní postižených oblastí. Hynek Zdeněk

Tyto rukavice pomohly hasičům na severní Moravě při odklízení povodňových škod.
