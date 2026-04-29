O problémech ženy se nejprve dozvěděli hasiči. „Volala nám dcera paní, že má o ni strach. Vyrozuměli jsme proto záchranáře a vyrazili na místo,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
Šlo o čas
To už na místě byli i záchranáři, ti ovšem zjistili, že se za pacientkou nedostanou. Byla totiž za dveřmi zamčeného bytu. Pomoci tam museli opět hasiči. „Otevřeli jsme byt a umožnili tak záchranářům poskytnout pomoc,“ pokračoval Mikoška.
„Žena byla ve vážném stavu. Nastal ovšem problém, jak ji dostat dolů. Výtahem to nešlo a zdolávat tolik pater se schodolezem by bylo příliš zdlouhavé,“ upozornila mluvčí záchranky Michaela Bothová.
Opět pomohli hasiči. Použili automobilový žebřík, na který zavěsili lůžko i s pacientkou a bezpečně ji snesli dolů. „Žena byla zaintubována a napojena na řízenou ventilaci. Následně jsme ji převezli do hodonínské nemocnice k další péči,“ dodala mluvčí záchranky.
VIDEO: Náborový klip jihomoravských záchranářů připomíná trailer na nový díl Jamese Bonda (duben 2024).