Novou metodu nazvanou Presbyond, kterou vyvinula společnost Carl Zeiss, začala jako první v ČR používat brněnská Oční klinika NeoVize. Spočívá v tom, že lékaři při zákroku upraví povrch rohovky.
Jen pár vteřin
„Dominantní oko je nastaveno na ostré vidění do dálky, nedominantní je upraveno pro vidění na blízko. Mozek je zvyklý spojovat obraz z obou očí. Výsledkem tak je plynulé vidění od displeje telefonu až po horizont na dálnici,“ popsala metodu lékařka Karolína Skorkovská.
Unikátní metodu, která zbaví lidí ve věku 45 až 60 let tzv. vetchozrakosti, začala využívat oční klinika Neovize z Brna (duben 2026). Vlaďka Svobodová
Zákrok na sále oční kliniky trvá podle lékařky 15 až 20 minut. „Působení laseru na povrch rohovky oka z toho trvá jen pár vteřin a je nebolestivé,“ zdůraznila Skorkovská s tím, že nová metoda je prioritně určena pro lidi mezi 45 a 60 lety.
Mozek si musí zvyknout
Jednou z prvních, kdo zákrok podstoupil, byla úřednice Alena Šteflová. „U brýlí jsem měla problém se zamlžováním, a tak jsem používala raději kontaktní čočky. Když jsem je na noc vyndala, byla jsem po ránu vždy jak slepá,“ vysvětlila, proč se rozhodla využít novou metodu.
Její zkušenosti po operaci? „Vidění do dálky se mi zlepšilo okamžitě, na blízko si mozek zvykal asi dva týdny. Úplně jsem se zbavila čoček a jediné brýle, které teď nosím, jsou sluneční,“ řekla s úsměvem spokojená pacientka.