Osmnáct let jezdila v létě rybařit do Norska. „Pak mi ale začala otékat levá ruka. Bolela mně záda a měla jsem problém s oblékáním. Ruka se do ničeho nevešla,“ popsala pacientka své problémy.
K operaci ji přiměli vnoučci. „Mám jich šest a vždy mi říkali: „Babi, hlaď mě jen tou malou rukou.“ To ji rozhodilo. Přestože bydlí v blízkosti Hradce Králové, vypravila se řešit problém do Brna.
„Měla po karcinomu prsu a prošla onkologickou léčbou. Lymfatické cévy neměly kam odvádět lymfu a končetina začala výrazně otékat,“ vysvětlil problém přednosta Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno Libor Streit.
Lalok z břicha
K léčbě podpaží použili lékaři omentální lalok, který odebrali laparoskopicky z břicha. „Omentální lalok je blána, která visí ze žaludku a překrývá střeva. Obsahuje cévy a lymfatické uzliny. V dutině břišní funguje jako policajt. Když tam vznikne zánět, dokáže ho ohraničit a brání mu v dalším šíření,“ vysvětlil chirurg Martin Svoboda.
„Operaci jsme provedli 9. dubna a už je vidět výrazné zlepšení,“ potěšilo Streita. Nadšená byla i pacientka, která sama na sobě cítí výraznou úlevu. „Ještě to nějaký čas potrvá, než to bude stoprocentní, ale už nyní vím, že v létě budu moci zase po letech rybařit v Norsku,“ dodala zvesela.
Odvádí odpad
Lymfa je čirá až nažloutlá tekutina kolující v lymfatickém systému, která odvádí z tkání odpadní látky, toxiny, tuky a nadbytečnou vodu. Z těla je odváděna lymfatickými cévami. Je klíčová pro imunitu a očistu těla.
Laparoskopická operace umožňuje provádět zákroky v dutině břišní přes několik malých řezů (0,5 až 1,5 cm) pomocí kamery a speciálních nástrojů. Díky menšímu poškození tkání nabízí rychlejší hojení, méně bolesti a kratší dobu hospitalizace oproti klasické operaci.
Karcinom prsu, neboli rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen v ČR. Každoročně je zjištěno až 8 000 nových případů. Onkologická léčba se používá k odstranění či zničení nádoru. Využívá se chirurgie (odstranění), radioterapie (ozařování) a systémová léčba (chemoterapie, biologická léčba, hormonální terapie).
