Při vstupu do hotelu Grandezza si musí návštěvníci připadat, jakoby se vrátili v čase o 100 let zpět, do období první republiky. Vše se nese v duchu 20. let 20. století, tedy doby, kdy v převážně německém Brně vznikl tento významný ryze český finanční ústav.
Prezidenti, šejkové i zpěváci
„Snažili jsme se, aby atmosféra doby byla co nejvíce zachována. Hodně prvků je tady původních, například trezor, ve kterém byla v letech 1925 až 1927 uskladněna jako národní poklad Věstonická Venuše,“ řekl architekt Ondřej Kukral.
Dominantou hotelu je tříposchoďový prezidentský apartmán. „Využívá ho například bývalý první dáma Dagmar Havlová, současný prezidentský pár, ománský šejk či kanadský zpěvák Bryan Adams,“ prozradil marketingový ředitel hotelu Jindřich Vaněk.
Rezervace plné
Cena za noc v tomto apartmánu stojí od 14 tisíc korun výše, záleží na období sezóny. Dostat se do něj ovšem není snadné, pravidelně je dlouho dopředu rezervován. Kromě velkého prostoru a luxusu nabízí svým hostům unikátní vyhlídku na Špilberk, Petrov i Zelný trh.
Budova původní záložny vypadá díky citlivému přístupu architekta velmi podobně jako při svém vzniku, tedy v roce 1915. Objevila se i ve filmu »Hitler: Vzestup zla« z roku 2003. Hotel využívá zejména zahraniční klientela, hlavně z Japonska, Číny a dalších asijských států.