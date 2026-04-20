Kouř z požáru byl vidět zdaleka, zhruba od Slavkova u Brna. Na místo jede mobilní chemická laboratoř. Hasiči nasadili 16 jednotek, v přepočtu zhruba 80 hasičů. Místo rozdělili na tři úseky, vodu dováží kyvadlově. Na místě je i mobilní chemická laboratoř.
„Událost je v současné době bez zranění, škoda a příčina vzniku požáru nejsou známy," řekl mluvčí Jaroslav Mikoška. Policie uzavřela nejbližší ulice pro snazší příjezdy a odjezdy hasičů.
Škoda nejméně 50 milionů
„Máme nasazeny čtyři kusy výškové techniky. Na místě je naše dronová služba,“ uvedli hasiči na sociální síti Threads. Lidem v okolí skladu doporučili nevětrat a omezit pobyt venku.
V brněnských Přízřenicích hoří sklad plastů (duben 2026). HZS JMK
Podle hasičů se ještě před jejich příjezdem evakuovalo z haly 24 lidí, šlo o zaměstnance firmy. „Jedná se o požár skladu s plastovými výrobky," upřesnili.
Předběžně odhadovaná škoda po požáru skladu je 50 milionů Kč, není ale konečná. Další majetek za hruba půl miliardy hasiči uchránili. Příčina vzniku požáru se zjišťuje.