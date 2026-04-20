Kouř z požáru byl vidět zdaleka, zhruba od Slavkova u Brna. Na místo jede mobilní chemická laboratoř. Hasiči nasadili 16 jednotek, v přepočtu zhruba 80 hasičů. Místo rozdělili na tři úseky, vodu dováží kyvadlově. Na místě je i mobilní chemická laboratoř.

„Událost je v současné době bez zranění, škoda a příčina vzniku požáru nejsou známy," řekl mluvčí Jaroslav Mikoška. Policie uzavřela nejbližší ulice pro snazší příjezdy a odjezdy hasičů.

Škoda nejméně 50 milionů

„Máme nasazeny čtyři kusy výškové techniky. Na místě je naše dronová služba,“ uvedli hasiči na sociální síti Threads. Lidem v okolí skladu doporučili nevětrat a omezit pobyt venku.

V brněnských Přízřenicích hoří sklad plastů (duben 2026). HZS JMK

Podle hasičů se ještě před jejich příjezdem evakuovalo z haly 24 lidí, šlo o zaměstnance firmy. „Jedná se o požár skladu s plastovými výrobky," upřesnili.

Předběžně odhadovaná škoda po požáru skladu je 50 milionů Kč, není ale konečná. Další majetek za hruba půl miliardy hasiči uchránili. Příčina vzniku požáru se zjišťuje.

Hasiči bojují s ohněm v průmyslové hale v Brně.
Autor: HZS JMK