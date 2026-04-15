Na videu, které se tento týden s popiskem „posouváme hranice“ objevilo na facebooku Lesní mateřské školy Divočina z brněnské Líšně, je zachycena situace, jak dvojice učitelek zdolává se skupinou malých dětí přechod přes lávku nad vodou. Děti chodí samostatně, zatímco učitelky na ně dohlížejí s batohy na zádech. Jedna z nich doprovází až zřejmě nejmenší dítě ve skupině.

Celoroční školka v přírodě? Naproti Stromovce vznikla originální venkovní učebna, děti jsou nadšené

Městská část Praha 7 zřídila na svém území první obecní lesní mateřskou školku Bobulku. Nachází se poblíž Stromovky.
„Super, je potřeba vést děti k samostatnosti,“ pochválila školku jedna z diskutujících. Přidala se i další: „Mně tohle přijde naprosto peckovní!“ „Super přístup. Dokážu si představit rádoby moderní matky. Ale to do lesní školky nepatří...,“ netajily se obdivem desítky čtenářů.

Hodně lidí, ale neskrývá ani obavy. „Co budete dělat, když vám tam dítě spadne?“ „Mně to teda přijde opravdu odvážné vzhledem ke zodpovědnosti za děti. Je to dost vysoko, je tam voda…“ „Nechápu učitelky, že do tohohle jdou, nešla bych do toho ani se svými dětmi jako matka, natož s cizími - mně svěřenými…“ zaznívá z druhé strany.

Lesní školky poprvé slaví svůj mezinárodní den. A stěžují si, že musí dětem dávat svačiny

Lesní školka
Z videa není patrné, jak hluboká je voda pod dětmi a zda jim hrozilo utonutí. Ředitelka mateřské školy Eva Kotyzová však situaci uklidňuje. „O děti se u nás starají zkušené učitelky. Snaží se vést děti k obratnosti a těm se to velice líbí. Utonutí rozhodně nehrozilo. Hloubka pod lávkou byla asi jen 10 centimetrů,“ vysvětlila pro Blesk.cz. Video záhy z facebooku školky zmizelo.

Dětský psycholog Miloslav Čedík se k situaci staví spíše pozitivně. „Oceňuji, pokud učitelky umožňují dětem poznat své limity. V tom rozhodně nevidím nic špatného. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že je potřeba, aby byly učitelky dobře připraveny i na situaci, že by to nějaké dítě samo nezvládlo. Aby se mu pak ostatní děti neposmívaly,“ řekl Blesku.

VIDEO: Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně.

Video
Video se připravuje ...

Děti v Kralupech nad Vltavou hazardovaly, vydaly se na led jen částečně zamrzlé tůně. Městská policie Kralupy nad Vltavou