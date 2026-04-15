Na videu, které se tento týden s popiskem „posouváme hranice“ objevilo na facebooku Lesní mateřské školy Divočina z brněnské Líšně, je zachycena situace, jak dvojice učitelek zdolává se skupinou malých dětí přechod přes lávku nad vodou. Děti chodí samostatně, zatímco učitelky na ně dohlížejí s batohy na zádech. Jedna z nich doprovází až zřejmě nejmenší dítě ve skupině.
Hodně lidí, ale neskrývá ani obavy. „Co budete dělat, když vám tam dítě spadne?“ „Mně to teda přijde opravdu odvážné vzhledem ke zodpovědnosti za děti. Je to dost vysoko, je tam voda…“ „Nechápu učitelky, že do tohohle jdou, nešla bych do toho ani se svými dětmi jako matka, natož s cizími - mně svěřenými…“ zaznívá z druhé strany.
Dětský psycholog Miloslav Čedík se k situaci staví spíše pozitivně. „Oceňuji, pokud učitelky umožňují dětem poznat své limity. V tom rozhodně nevidím nic špatného. Na druhou stranu je ale potřeba říci, že je potřeba, aby byly učitelky dobře připraveny i na situaci, že by to nějaké dítě samo nezvládlo. Aby se mu pak ostatní děti neposmívaly,“ řekl Blesku.
