Družici vytvářel studentský tým YSpace téměř čtyři roky. „Jde o krychli o hraně zhruba 10 cm a hmotnosti přibližně jednoho kilogramu. Obsahuje pět subsystémů. Klíčová je řídící jednotka pro automatické řízení a plánování. Tu jsme vyvinuli společně se solárním systémem a nosnou konstrukcí,“ řekl vedoucí týmu Šimon Sloboda.

Kostka bude obíhat na nízké oběžné dráze ve výšce 500 až 600 km nad zemí. Bude testovat hlavně experimentální anténu a poslouží radioamatérům. „Startovat má na přelomu června a července z kalifornské základny Vanderberg na raketovém nosiči Falcon 9 společnosti SpaceX,“ upřesnil Sloboda.

Vysláním kostky přitom úsilí studentů a studentek z VUT Brno neskončí. „Pracujeme už i na ambicióznější družici CIMER, která bude zahrnovat i experimentální biologický náklad, s čímž zatím nemá Evropa mnoho zkušeností,“ dodal vedoucí týmu YSpace.

Studenti a studentky z VUT Brno vyvinuli družici, která bude už za pár měsíců obíhat kolem Země.
Autor: YSpace/VUT Brno