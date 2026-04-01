Družici vytvářel studentský tým YSpace téměř čtyři roky. „Jde o krychli o hraně zhruba 10 cm a hmotnosti přibližně jednoho kilogramu. Obsahuje pět subsystémů. Klíčová je řídící jednotka pro automatické řízení a plánování. Tu jsme vyvinuli společně se solárním systémem a nosnou konstrukcí,“ řekl vedoucí týmu Šimon Sloboda.
Vysláním kostky přitom úsilí studentů a studentek z VUT Brno neskončí. „Pracujeme už i na ambicióznější družici CIMER, která bude zahrnovat i experimentální biologický náklad, s čímž zatím nemá Evropa mnoho zkušeností,“ dodal vedoucí týmu YSpace.
