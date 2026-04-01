Když na ženu přišly porodní boelsti, muž okamžitě vytočil tísňovou linku 155 a postupoval podle rad operátorky. Mezitím už startovaly na určenou adresu lékařský i záchranářský tým z ivančické základny.
„Krásná holčička Valentýnka se narodila ještě před jejich příjezdem, šikovná maminka i statečný tatínek situaci skvěle zvládli. Valentýnce i celé rodině přejeme hlavně hodně zdraví, radosti a štěstí,“ vysekla rodičům poklonu mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.
Pochvala od primáře
Zdravotníci zkontrolovali stav maminky i miminka a převezli ženu i s malou dcerkou na Novorozenecké oddělení Nemocnice Milosrdných bratří v Brně. Perfektní souhru všech, kdo se na zdárném příchodu miminka podíleli, ocenil i primář Dan Wechsler, který maminku a dítě ve zdravotnickém zařízení přijímal.
„O Valentýnku se vaši zdravotníci naprosto bezchybně postarali, zabezpečili tepelný komfort, monitoraci a zcela v pořádku nám předali k další péči. Rovněž o maminku bylo vzorně postaráno, opakovaně chválila milý a empatický přístup všech zúčastněných a k poděkování se srdečně přidává,“ shrnul primář.
VIDEO: Dvojčátka rozdělila půlnoc. (říjen 2025)
