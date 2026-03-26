Po ranní mši v kostele sv. Kateřiny se zástupci církve, notářka, soudní lékař a archeolog přesunuli na hřbitov ke hrobu příbuzných popraveného duchovního. Déšť a jílovitá půda v hrobě způsobily, že se ke schránce dostali až po více než hodině práce.
Výjimečná událost se na území brněnské diecéze konala poprvé za dobu její existence, tedy od roku 1777. „Je to zvláštní okamžik, u kterého jsem ještě nikdy nebyl a nejspíš už ani nebudu," řekl generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka.
Dojatý synovec
Vyzvednutí schránky přihlížel i Drbolův synovec Josef Holacký (85). „Často na strýce myslím, Není možné zapomenout na ty události v roce 1951, kdy byl křivě obviněn. Měl jsem 11 roků, když komunisti křičeli, že prý vedl v Babicích vrahům ruce. Jenže on už byl v té době 14 dnů ve vězení. Je to sice pozdě, ale přece jen dobře, že dojde k satisfakci,“ svěřil se dojatý synovec.
Václav Drbola i jeho kolega Jan Bula (†31) figurovali ve vykonstruovaných procesech. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím proti katolické církvi.
Drbola, rodák ze Staroviček, byl před smrtí babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou. Oba byli popraveni oběšením v Jihlavě.
Utajené ostatky v Brně
Drbola byl po popravě zpopelněn, jeho ostatky uschovali tajně pracovníci pohřební služby na Ústředním hřbitově v Brně. V době pražského jara 1968 kontaktovali jeho příbuzné.
„Ti pak urnu v 80. letech uložili do rodinného hrobu ve Starovičkách,“ prozradil biskupský delegát Karel Orlita.
Blahořečení obou kněží bude v Brně
Papež Lev XIV. nedávno podepsal dekret o blahořečení Drboly a také dalšího popraveného kněze Jana Buly. Celý proces se uskuteční v červnu na brněnském výstavišti, očekává se návštěva desítek tisíc věřících.
Ostatky ze Staroviček poputují nyní do Brna, kde je odborně ošetří zkušený relikviarista a připraví na vystavení při slavnosti blahořečení. Po obřadu budou uloženy do relikviáře v kostele svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Ostatky Jana Buly se dodnes nenašly. V připravovaném relikviáři je proto symbolicky zastoupí části jeho dochovaného liturgického oděvu, primičního ornátu.