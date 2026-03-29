Je vysoký přibližně šest metrů a jeho „plody začínají růst“ asi ve čtyřech. Zájemci tak nemají možnost je utrhnout a dokonce ani očichat. Tedy, pokud by se někdo takový odvážný našel. Nedá se předpokládat, že by nějak zázračně voněly. Jde totiž o vyřazené škrpály.

„Přijely jsme sem na koniklece a nakonec se fotíme hlavně u botovníku. Kdo to vymyslel, musel mít smysl pro humor. Hodně nás to pobavilo,“ řekly redaktorovi Blesku dvě rozesmáté mladé cyklistky ze Šlapanic u Brna.

V Brně na Kamenném vrchu roste "botovník" (březen 2026). Hynek Zdeněk

Autor se zřejmě shlédl v Harrachově, kde první botovník vznikl už v srpnu 2013. Je vysoký 11 metrů a stojí v těsné blízkosti bobové dráhy. I tam se okamžitě stal vítaným zpestřením.

V Brně na Kamenném vrchu roste "botovník", je v těsné blízkosti zastávky Achtelky.
Autor: Hynek Zdeněk