„Poskytuje v atomárním rozlišení informace z citlivých materiálů, které využijeme pro biomedicínu i materiálové vědy,“ vysvětlil Vladislav Krzyžánek, vedoucí skupiny Mikroskopie pro biomedicínu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR a předseda Evropské mikroskopické společnosti.
Přístroj za 40 milionů
Unikátnímu přístroji požehnal brněnský biskup Pavel Konzbul (60). Přímo v Ústavu přístrojové techniky AV ČR ho představil nositel Nobelovy ceny Richard Henderson (80) ze Skotska, který ji získal za výzkumy v oblasti chemie.
Mikroskop je dominantou nové laboratoře UltraSTEM. „V ní umožníme pracovat s přístrojem, který pracuje ve velmi vysokém rozlišení, vědcům z celé Evropy,“ přislíbil ředitel ústavu Josef Lazar. Mikroskop stojí přibližně 40 milionů korun.