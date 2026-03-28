„Poskytuje v atomárním rozlišení informace z citlivých materiálů, které využijeme pro biomedicínu i materiálové vědy,“ vysvětlil Vladislav Krzyžánek, vedoucí skupiny Mikroskopie pro biomedicínu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR a předseda Evropské mikroskopické společnosti.

Přístroj za 40 milionů

Unikátnímu přístroji požehnal brněnský biskup Pavel Konzbul (60). Přímo v Ústavu přístrojové techniky AV ČR ho představil nositel Nobelovy ceny Richard Henderson (80) ze Skotska, který ji získal za výzkumy v oblasti chemie.

Akademie věd v Brně získala unikátní mikroskop Nion, pracuje v atomárním rozlišení (březen 2026). Hynek Zdeněk

Mikroskop je dominantou nové laboratoře UltraSTEM. „V ní umožníme pracovat s přístrojem, který pracuje ve velmi vysokém rozlišení, vědcům z celé Evropy,“ přislíbil ředitel ústavu Josef Lazar. Mikroskop stojí přibližně 40 milionů korun.

Pracovník Akademie věd Tomáš Řiháček ukazuje držák na vzorky pro mikroskop Nion.
Autor: Hynek Zdeněk