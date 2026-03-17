„Úřad napadli hackeři. Nyní se náš tým snaží obnovit data ze záloh. Musíme projít všechny počítače, obnovit servery, firewall i vše ostatní. Není to práce na krátkou chvilku, počítáme s tím, že když se všechno podaří, měli bychom naběhnout do normálního provozu příští týden,“ řekl k situaci starosta města Jan Vitula (56, Naše Židlochovice).
V provozu není elektronická komunikace ani telefony. Všem, kdo byli na úřad objednaní pomocí rezervačního systému, odešlo upozornění o uzavření úřadu. Radnice ovšem nezapomněla na ty, kteří nové doklady nutně potřebují.
„Potřebnou agendu týkající se řidičských průkazů, pasů i občanských průkazů a další záležitosti spojené například s registrem vozidel mohou lidé vyřídit na jakémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností, tedy například v Hustopečích, Pohořelicích nebo v Brně,“ vysvětlila radnice.
VIDEO: FLOW: Rozhovor s Barborou Tyllovou z Mastercard (září 2024).
FLOW: Rozhovor s Barborou Tyllovou z Mastercard