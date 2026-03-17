„Úřad napadli hackeři. Nyní se náš tým snaží obnovit data ze záloh. Musíme projít všechny počítače, obnovit servery, firewall i vše ostatní. Není to práce na krátkou chvilku, počítáme s tím, že když se všechno podaří, měli bychom naběhnout do normálního provozu příští týden,“ řekl k situaci starosta města Jan Vitula (56, Naše Židlochovice).

Rušení letů a nefungující odbavení: Berlínské letiště se po kyberútoku ještě nevzpamatovalo

Následky kyberútoku na evropská letiště

V provozu není elektronická komunikace ani telefony. Všem, kdo byli na úřad objednaní pomocí rezervačního systému, odešlo upozornění o uzavření úřadu. Radnice ovšem nezapomněla na ty, kteří nové doklady nutně potřebují.

„Potřebnou agendu týkající se řidičských průkazů, pasů i občanských průkazů a další záležitosti spojené například s registrem vozidel mohou lidé vyřídit na jakémkoliv obecním úřadu s rozšířenou působností, tedy například v Hustopečích, Pohořelicích nebo v Brně,“ vysvětlila radnice.

Hackeři vykradli 200 milionů účtů PornHubu! Zveřejní vaše jméno i historii sledování?

Velmi podobný případ se stal před týdnem v Jemnici na Třebíčsku. Tam starosta Pavel Nevrkla (44, ODS) přiznal, že se nepodařilo zjistit, zda unikly nějaké citlivé údaje. Radnice tam nyní buduje úplně novou síť, kde data nebude již ukládat na vlastní server, ale na cloud.

VIDEO: FLOW: Rozhovor s Barborou Tyllovou z Mastercard (září 2024).

