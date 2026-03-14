Jsou krásně zbarvené, ale i nebezpečné. „Opakovaně proto apelujeme na návštěvníky, aby nechodili mimo lávku, nevstupovali mezi květiny a zejména, aby se mezi nimi neprocházeli se psy,“ upozornila ředitelka Rezekvítku, který o přírodní rezervaci pečuje, Tereza Žižková.
Koniklece jsou jedovaté. Požití vyvolává zvracení a průjem. Při dotyku dráždí pokožku a vyvolávají záněty. Ochránci přírody proto apel vysílají především k ženám.
„Některé dámy mají bohužel potřebu lehat si kvůli fotografování mezi květy,“ vysvětlila Žižková.
VIDEO: V přírodní rezervaci Údolí Chlébského potoka vykvetly desetitisíce bledulí (březen 2025).
V přírodní rezervaci Údolí Chlébského potoka vykvetly desetitisíce bledulí. Hynek Zdeněk