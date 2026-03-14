O jelenovi v problémech se policisté dozvěděli od volajícího. „Nahlášeno jsme měli, že se nachází na okraji lesa, a že byl zraněn buď vlkem, nebo psem,“ řekl mluvčí policie Bohumil Malášek.

Odřízl síť

Policisté na místě zjistili, že jelen má skutečně vážné problémy, přestože ohlášené zranění zvíře nemělo. Zběsile se snažilo dostat z upevněné maskovací sítě, která ho držela za paroží.

Policisté z Boskovic zachránili jelena, který se zamotal do sítě (březen 2026). Policie ČR

„Poměrně nebezpečnou situaci, kdy se zvíře bránilo a zároveň se snažilo ze sítě vyprostit, se hlídce podařilo nakonec vyřešit. Jeden z policistů se opatrně přiblížil a odříznutím sítě ho vysvobodil,“ pokračoval Malášek.

Sundat jelenovi maskovací síť z paroží bylo ovšem životu nebezpečné. Naštěstí to nebylo potřeba řešit. „Po pár desítkách metrů zvíře zbytek sítě ztratilo. Další problémy by mu už tak dělat neměla,“ ujistil mluvčí policie.
Policisté zachránili jelena, který se parožím zamotal do maskovací sítě u Žďárné na Boskovicku.
Autor: Policie ČR