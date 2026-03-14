„Je to pro nás velmi citlivá věc,“ přiznala starostka Pasohlávek Martina Dominová (54, Moravané) a pokračovala: „V naší obci totiž žije spousta obyvatel zaniklého Mušova, a ti ho vnímají stále jako srdeční záležitost.“
Obec nemá na opravy
Kostel ze začátku 13. století potřebuje nutnou opravu, jenže ta by vyšla na desítky milionů a ty obec nemá. „Museli jsme zvýšit kapacitu čistírny odpadních vod, která stála 108 milionů korun, a taky jsme hodně investovali do obnovy rekreačního zařízení Merkur. Navíc musíme řešit i kulturní dům,“ vysvětlila starostka.
Někteří zastupitelé proto navrhli, zda by nebylo možné kostel věnovat státu či Jihomoravskému kraji, to ale památkáři obci zamítli. „Celou situaci jsme nyní probírali na zastupitelstvu a přítomní dali jasně najevo, že se máme snažit o zachování kostela pro další generace,“ upřesnila Dominová.
Obec si je ovšem vědoma, že na tak rozsáhlou investici bude potřebovat pomoc, a to buď ve formě dotace, nebo darů. Má proto zřízený i transparentní účet, na který mohou donátoři věnovat jakoukoliv částku.
Nepřístupný a chráněný
Kostel je i vzhledem ke své nepřístupnosti trvale uzavřený. Vybavení včetně nástěnných fresek bylo odvezeno do jiných svatostánků. Je chráněný jako kulturní památka. Svatému Linhartovi, který je patronem fyzicky i duševně nemocných, trpících, domácího dobytka a vězňů, je u nás zasvěceno zhruba 20 převážně vesnických kostelíků.
Mušov byla vesnice založená ve 13. století na obchodní trase mezi Brnem a Vídní. V roce 1979 rozhodly úřady o jejím zrušení a zaplavení, aby mohly vzniknout Nové mlýny. K tomu došlo v roce 1987.
Obyvatelé Mušova si mohli vybrat, zda chtějí dostat byt nebo pozemek pro výstavbu vlastního domu v Pasohlávkách. Z vesnice zůstal jen kostel sv. Linharta a vinné sklepy pod vrchem Hradisko.
VIDEO: U Mušova ožil římský tábor, ukázka, jak římané tavili bronz (srpen 2025).
