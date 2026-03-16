„Pokud dům stihneme do třiceti dnů zbourat, exekuce by padla. V takovém případě by nám zůstal pozemek a ušetřili bychom zhruba tři miliony. Protože exekuce by stála přes šest set tisíc a přes dva miliony odstranění stavby exekutorem. Snad to stihneme,“ řekl Novinkám.cz v majitel domu František Sklenář.
O exekuci rozhodl loni soud, celá kauza se přitom táhne už od roku 2012. Manželé na pozemku v zahrádkářské kolonii ohlásili dvě chatky, každou o velikosti 50 m2. Jenže nakonec postavili vilu na ploše o rozloze 164 m2. A začala válka s úřady.
„Zapomněli jsme podat dodatečné stavební povolení, to byla chyba. Ale chtěli jsme vše vyřešit ve shodě,“ dušovala se Irena Sklenářová.
Nemají prý kam jít
Manželé Sklenářovi se dvěma dcerami ve věku 13 a 19 let a pěti kočkami prý nemají kam odejít. Domu se nechtějí vzdát. „V Brně nám řekli, že stavební úřad ve Znojmě při posuzování stavby pochybil. V jiných případech se našlo řešení, v našem prostě nařídí exekuci a demolici. To není spravedlivé,“ tvrdí paní Irena.
Chyba na obou stranách
Starostovi Dobšic Miloši Ludvíkovi, v jejichž katastru stavba stojí, se zbourání domu nelíbí. „Byla by to lidská tragédie. Na druhou stranu si myslím, že chybu udělaly oběma strany, když to nechaly dojít tak daleko. Pan Sklenář překročil rozměr stavby, nekonal na výzvy, aby to upravil. Úřady mohly být také vstřícnější, 14 let je opravdu dlouhá doba na vyřešení,“ uvedl starosta.
Změna územního plánu
Obec Dobšice nyní připravuje změnu územního plánu, pozemky v zahrádkářském areálu, kde stojí černá stavba, by se měly změnit ve stavební. Sklenářovi by tak paradoxně po odstranění současného domu mohli na stejném místě znovu stavět.
„To je ten paradox, ale my už nebudeme mít za co. Dům a zahrada je to jediné, co mám,“ řekl František Sklenář.