Manželé na pozemku v zahrádkářské kolonii ohlásili dvě chatky, každou o velikosti 50 metrů čtverečních. Jenže nakonec postavili vilku na ploše o rozloze 164 m2. A začala válka s úřady. „Zapomněli jsme podat dodatečné stavební povolení, to byla chyba. Ale chtěli jsme vše vyřešit ve shodě,“ dušovala se paní Irena.
Rozhořčení přátelé přímo na dvoře sepisovali petici proti demolici. „Maříte výkon úředního rozhodnutí,“ apeloval na ně exekutor Vojtěch Jaroš s policisty za zády. Vyhrocená debata nakonec skončila jeho oznámením, že výkon na několik dní ještě pozdrží. Ani to však přítomné neuspokojilo.
Nemají prý kam jít
Manželé Sklenářovi se dvěma dcerami ve věku 13 a 19 let a pěti kočkami prý nemají kam odejít. Domu se nechtějí vzdát. „V Brně nám řekli, že stavební úřad ve Znojmě při posuzování stavby pochybil. V jiných případech se našlo řešení, v našem prostě nařídí exekuci a demolici. To není spravedlivé,“ tvrdí paní Irena.
Chyba na obou stranách
Starostovi Dobšic Miloši Ludvíkovi, v jejichž katastru stavba stojí, se zbourání domu nelíbí. „Byla by to lidská tragédie. Na druhou stranu si myslím, že chybu udělaly oběma strany, když to nechaly dojít tak daleko. Pan Sklenář překročil rozměr stavby, nekonal na výzvy, aby to upravil. Úřady mohly být také vstřícnější, 14 let je opravdu dlouhá doba na vyřešení,“ uvedl starosta.
Poslední naděje?
Poslední nadějí manželů je žádost o převedení jejich pozemku s domem ze zahrádkářského areálu na pozemek s bydlením, čímž by větší rozměr obydlí už nemusel vadit.
Zastupitelstvo Dobšic žádost schválilo, jenže o ní budou rozhodovat jiní – město Znojmo, ŘSD, České dráhy či plynaři. Než se tak však stane, může být už po demolici objektu.