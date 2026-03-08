Nový typ zubní nitě je světovým unikátem, obsahuje živé probiotické kultury, které vyhlásí válku bakteriím spojeným se záněty, a mohou tak přispět k prevenci.

„U pacientů, kteří používali naši nanonit, jsme objektivně prokázaly bezprostřední i dlouhodobý efekt,“ uvedla molekulární genetička a vedoucí brněnského týmu Petra Bořilová Linhartová z brněnské Masarykovy univerzity. K výraznému omezení krvácení došlo už po 14 dnech.

Čím je oproti běžně používaným tak jedinečná? Má na sobě neviditelný plášť, který slouží jako bezpečný úkryt pro »hodné« bakterie. „Do nitě jsme dostali zázračný prášek s probiotiky (mikroorganismy, které mají příznivý vliv na zdraví – pozn. red.) v neviditelném nanobrnění,“ přiblížila docentka Eva Kuželová Košťáková z Technické univerzity Liberec.

Při parodontóze jsou tkáně postiženy zánětem, který vzniká působením bakterií, tzv. parodontálních patogenů, které uvolňují jedovaté látky.

Jako komando

Mikroorganismy v ústech jako elitní komando nemilosrdně likvidují gang bakterií, které poškozují dásně, dostávají se až ke kosti, stojí za zánětem a připravují člověka o úsměv.

„Probiotika se dostanou do dásňového žlábku současně s mechanickým čištěním, takže má nit vlastně dva účinky v jednom,“ doplnil Filip Hromčík z Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, kde proběhla klinická studie na 30 mužích. Potvrdila, že používání snížilo krvácivost dásní o neuvěřitelných 57 %.

Revoluční nanonit by se měla na pultech českých lékáren objevit už v příštím roce.

Zánět má skoro každý

Parodontitida, lidově parodontóza, je nejčastějším důvodem ztráty zubů v dospělém věku. Studie uvádí, že jí trpí třetina dospělých. A pozor: Počínající zánět dásní má až 90 % z nás!

Příčinou je nesprávné či nedůkladné čištění zubů, nepoužívání mezizubních kartáčků a nití, jednosvazkových kartáčků. Zlé bakterie přežívají v zubním plaku. Prvními projevy je zápach z úst, krvácení při čištění a citlivé krčky.

Parodontitida zvyšuje riziko srdečních onemocnění, protože bakterie ze zanícených dásní pronikají do krevního oběhu. Chronický zánět přispívá k ateroskleróze, infarktu, mrtvici a postižení srdečních chlopní.

Z plaku kámen

Zubní plak lze odstranit důkladným čištěním. Pokud je odfláklé, stává se z něj postupně zubní kámen. Ten podporuje růst plaku směrem ke kořeni zubu. Mezi kořenem a dásní se tvoří mezera kapsa, parodontální chobot. V něm se bakterie dál množí, dostávají se až do kosti, v níž zuby postupně přestávají držet. Vyklají se, je nutné je vytrhnout.

Protože je parodontóza zpočátku bezbolestná, bývá často odhalena v těžko léčitelných či neléčitelných stadiích. Důležité jsou prohlídky u stomatologa, nárok na ni máme dvakrát ročně, a návštěva dentální hygieny. Na tu většina zdravotních pojišťoven přispívá.

Zajímavosti z výzkumu

* Zajímavé je, že u 13,3 % dobrovolníků byly stopy prospěšného probiotika nalezeny v dásních i 14 dní poté, co nit přestali úplně používat! To znamená, že »hodné« bakterie se v ústech dokázaly zabydlet a dlouhodobě potlačují ty konkurenční způsobující zánět.

* Během studie měli účastníci přísný režim. Nesměli se líbat, pít alkohol, jíst cibuli, česnek ani fermentované potraviny, aby výsledky nic nezkreslilo.

*Testovalo se výhradně na mužích. Důvod byl čistě vědecký. U žen by výsledky mohly ovlivňovat hormonální změny během cyklu, které mění krvácivost dásní.

