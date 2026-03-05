Motosalon se vrátil do Brna po dvou letech a pořádně nabobtnal. Místo dvou obsadil hned čtyři výstavní haly. Pořadatelé očekávají až 70 tisíc návštěvníků. 

Hned zahajovací den výstaviště navštívil prezidentský pár, který je velkým milovníkem motorek. Zahájení si nenechali ujít ani herci a zároveň motoristé Pavel Liška, David Matásek či Jan Révai.

Nejpopulárnější Honda, unikátní Harley i Čechie na míru: Motosalon v Brně ukazuje unikáty

Nadupané motorky a krásné dívky. To jde k sobě nejen na Motosalonu v Brně.

Zóna pro ženy

Jednou z hlavních novinek je Ladies Zona, kterou otevřela manželka prezidenta republiky Eva Pavlová. „Zajímavá je určitě i expozice Zlaté české ručičky, jde o živnostníky, kteří opravují motorky,“ vysvětlila mluvčí veletrhu Dita Brančíková.

Jawa představila na Motosalonu v Brně dvě novinky (březen 2026). Hynek Zdeněk

Česká značka Jawa představuje na Motosalonu ve světové premiéře Jawu Twin 750 a Jawu 1000. Zatímco první z modelů je určená pro širokou škálu uživatelů a její cenovka je těsně pod 200 tisíc korun, model 1000 je prémiový a stojí 1,5 milionu korun.

Na Motosalon dorazilo do Letňan za čtyři dny 64.000 návštěvníků


Zatímco u automobilů je trendem čím dál vyšší počet vozů na elektrický pohon, na motosalonu byste je hledali marně. „Pro tento účel není elektřina vhodná. U velké motorky jde majitelům o zážitek ze zvuku,“ vysvětlil tajemník Svazu dovozců automobilů Josef Pokorný.
