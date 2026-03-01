Uzené, klobásky, párky, salámy, paštiky, jitrnice, jelítka, ovar či škvarky. Soutěž na Veveří není určená pro vegetariány. Královskou korunu z loňska se snaží obhájit Josef Vašák (48).

Veveří opět provonělo uzené: Gurmáni vzali hrad po covidové pauze útokem

Vyhlášený Maxijedlík v soutěži, kdo spořádá kilogram uzených jazyků jako první, nečekaně nevyhrál.
„Od té doby jsem zhubl 50 kilo. Vítězství chci obhájit a navázat na triumf v obdobné soutěži před čtrnácti dny v Praze,“ řekl Blesku výřečný uzenář, který baví všechny okolo.

Video
Na hradě Veveří vybíraly tisíce lidí nejlepšího moravského uzenáře (únor 2026). Hynek Zdeněk

Nemá to ale snadné, konkurence je kvalitní. Dlouhé fronty návštěvníků se tvoří u všech uzenářů. Ochutnávky trvají do nedělní šestnácté hodiny. Výsledky proto budou známé až večer.

Češi zachránili turistickou sezonu na jižní Moravě: Pernštejn, Veveří i zoo hlásí plno

V letošní letní sezóně přijeli na jižní Moravu zejména návštěvníci z tuzemska.
Kde je ovšem už rozhodnuto, je soutěž o nejlepší domácí uzené. Tam se mezi devíti soutěžícími radoval z prvenství Jaroslav Němec (52), známý z nejrůznějších soutěží jedlíků.

Prozradil i recept: „Vepřové maso naporcujte na přibližně stejně velké kusy. Vetřete do něho solící směs. Přidejte rozdrcený česnek. Přebytek setřeste. Maso v nádobě zatěžte a nechte dva dny v lednici. Pak maso opláchněte a naložte do solného láku. Po čtyřech dnech maso přeskládejte. Opakujte to čtyři až šest týdnů. Poté uďte podle velikosti masa 6 až 20 hodin při teplotě 60 °C na ovocném dřevě. Hodinu před vytažením přidejte do ohně jalovcové pruty,“ řekl Němec.

Hrad Veveří je jedním z největších tuzemských hradů. Založili ho Přemyslovci, později tam sídlil Jan Jindřich, moravský markrabě a bratr Karla IV.. Leží v těsné blízkosti Brna a Brněnské přehrady.
Fotogalerie
13 fotografií
Pavel Tlapák (54) s dcerou Žanetou Tlapákovou (24) představují produkty Divolé farmy Tlapákovy z Šebrova u Brna.
Autor: Hynek Zdeněk