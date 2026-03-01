Uzené, klobásky, párky, salámy, paštiky, jitrnice, jelítka, ovar či škvarky. Soutěž na Veveří není určená pro vegetariány. Královskou korunu z loňska se snaží obhájit Josef Vašák (48).
Na hradě Veveří vybíraly tisíce lidí nejlepšího moravského uzenáře (únor 2026). Hynek Zdeněk
Nemá to ale snadné, konkurence je kvalitní. Dlouhé fronty návštěvníků se tvoří u všech uzenářů. Ochutnávky trvají do nedělní šestnácté hodiny. Výsledky proto budou známé až večer.
Prozradil i recept: „Vepřové maso naporcujte na přibližně stejně velké kusy. Vetřete do něho solící směs. Přidejte rozdrcený česnek. Přebytek setřeste. Maso v nádobě zatěžte a nechte dva dny v lednici. Pak maso opláchněte a naložte do solného láku. Po čtyřech dnech maso přeskládejte. Opakujte to čtyři až šest týdnů. Poté uďte podle velikosti masa 6 až 20 hodin při teplotě 60 °C na ovocném dřevě. Hodinu před vytažením přidejte do ohně jalovcové pruty,“ řekl Němec.