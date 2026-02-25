Případ jsme měli nahlášený krátce před půl desátou dopoledne. Hasiči na místě zjistili, že vozidlo leží v hloubce přibližně pět metrů. Museli jsme přivolat vyprošťovací automobil z brněnské stanice Lidická,“ řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.

Narušená statika

Provoz v ulici Grmelova byl zastaven na několik hodin. Podle mluvčího hasičů trval téměř do 13. hodiny. A co bylo příčinou propadu? Zřejmě se narušila statika  sklepu domu, který byl zbořen v těsném sousedství chodníku.

„Na místě jsme nemuseli nikoho ošetřovat a přivolávat jsme nemuseli ani záchranku. Nikdo tam nebyl. Podle našich informací odjel pracovník zametacího vozu do nemocnice po vlastní ose,“ dodal Mikoška.

Vyprošťovací vůz z Lidické se podle Mikošky ve středu prakticky nezastavil. „Nejdřív vyjížděl do Blanska k vyproštění auta, které skončilo i s řidičem v řece, pak přejel na Grmelovu a nyní už jel do Litostrav na Brněnsku, kde se v lese převrátil harvestor,“ dodal mluvčí hasičů.

Kněz Milan Pazdera posvětil sošku svaté Barbory u nového tunelu v Brně (únor 2026).

V Grmelově ulici v Brně se pod zametacím vozem propadl chodník.
