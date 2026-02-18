„Slepice byly chovány v naprosto nevyhovujících zoohygienických podmínkách, drženy při nedostatečném osvětlení – pouze červeném světle 24 hod denně,“ napsal mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček.

Počet přehnal

Podle něj inspektoři objevili 1700 nosnic a 500 kuřic. „Ten počet jsem přehnal,“ sypal si před redaktorem Blesku popel na hlavu Štefulík. Přiznal, že podle nových norem má kapacitu jen na 500 nosnic.

„Věnoval jsem jim ale spoustu času. Kupoval jsem jim vitamíny z Německa i krmný vápenec. Sóju jsem si vypěstoval vlastní. Dával jsem jim i okyselovadla, aby neměly salmonelózu,“ řekl.

Raději prý pojede k moři

Na tu se zaměřili i inspektoři SVS. „Při vyšetření slepic se nepotvrdila,“ uvedli inspektoři, kteří kvůli vyšetření utratili na místě tři kusy drůběže.

Štefulík musí podle jeich nařízení chov zredukovat anebo zajistit pro stávající kusy více prostoru, ten ale nemá. „Asi  se slepicemi úplně skončím a poprvé v životě pojedu s rodinou k moři. Třicet let jsem si nemohl dovolit opustit dům ani na den,“ dodal.

Inspektoři Státní veterinární správy zjistili, že jich má chovatel v Ivančicích na malou halu moc. (únor 2026) Hynek Zdeněk

Štefulík řekl, že červené světlo používá u chovu slepic z toho důvodu, že to u nich tlumí agresivitu a prospívá to vyšší snůšce vajec. Nosnice mu jich snášely přibližně 800 denně. Prodával je podle velikosti od dvou do šesti korun za kus. 

Kanibalismus odmítá

Štefulíka se tvrdě dotklo obvinění, že u slepic v jeho chovu se vyskytl kanibalismus. „Proti tomu se budu rozhodně bránit. Ten u slepic začíná vždy od řiti. Inspektoři ale našli jednu nosnici s ohlodaným krkem. Zřejmě mi tam pronikl potkan. Nemělo by se to stát, ale bohužel se to někdy stane. Udělal jsem veškerá opatření, aby se to neopakovalo,“ řekl.

Chybějící peří u části slepic vysvětlil chovatel tím, že mají období, kdy se přepeřují. „Inspektoři přijeli v dobu, kdy ho měli méně. Můžete se sami přesvědčit, že slepice podvyživené nejsou a většina z nich peří má," vyzval redaktora Blesku, kterého v jednorázovém obleku a respirátoru do chovu pustil ke zdokumentování stavu.

Chovatel se nyní domlouvá s jatkami na lividaci slepic. Stejně tak nesmí po dobu nápravy prodávat jejich vejce. „Bohužel, slepice skončí na kafilérce a vejce v hnoji. Strašně mne z toho bolí srdce, nejen jako jejich chovatele, ale i kvůli vědomí, že slepice i vejce jsou naprosto nezávadné,“ dodal zdrceně.
